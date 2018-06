I Mondiali che si disputeranno in Russia rappresenteranno una vetrina importante per molte delle stelle del panorama calcistico internazionale. A pochi giorni dal fischio d'inizio della competizione iridata il CIES, ovvero l'Osservatorio Internazionale di Studi di Sport ha stilato la speciale classifica dei 100 calciatori più costosi del mondo, sfruttando il particolare algoritmo dell'istituzione con sede in Svizzera che tiene in considerazione il valore attuale, i margini di crescita e l'età dei calciatori. E non mancano certo le sorprese.

Qual è il calciatore più costoso del mondo

In vetta alla classifica ipotetica scalata dal CIES c'è Harry Kane, ovvero la stella del Tottenham che ha un costo superiore ai 200 milioni. Il bomber che proverà a guidare l'Inghilterra precede sul podio virtuale le due stelle del Psg Neymar e Mbappé rispettivamente fermi a quota 195.7 e 186.5 milioni di euro. Immediatamente fuori dal podio ecco Leo Messi con una valutazione di 184.2 milioni davanti all'egiziano del Liverpool Salah (171.3) reduce da una stagione eccezionale.

Insigne è più costoso di Cristiano Ronaldo

Il primo italiano presente nella lista è Lorenzo Insigne che si è tolto una bella soddisfazione. Il Magnifico del Napoli nella top 100 occupa il 23° posto davanti nientemeno che a Cristiano Ronaldo: costo di 104.2 milioni per l'azzurro contro i 103.4 del portoghese. Gli altri italiani presenti in classifica sono Ciro Immobile (40° con 90 milioni), Gigio Donnarumma (73° con 67.5 milioni), Federico Chiesa (78° con 63 milioni), e Belotti e Pellegrini (rispettivamente 99° e 100° con costo di 54.3 e 54.1 milioni).

Le stelle della Serie A, Dybala davanti a Higuain e Icardi

Per quanto riguarda invece la Serie A, il primo rappresentante nella lista è lo juventino Dybala che rientra nella top ten con una valutazione di 164.5 milioni di euro che gli permette di occupare il 9° posto. Alle sue spalle in 22a posizione il gemello Higuain con 104.5 milioni. Più dunque dei 92.5 milioni dell'interista Icardi che milita al 32° posto. E chissà che i due non si ritrovino a maglie invertite nella prossima stagione in Serie A.