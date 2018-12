Difficile far infuriare Claudio Ranieri, eppure Aboubakar Kamara ci è riuscito. Il centravanti del Fulham è stato il protagonista della conferenza stampa del mister capitolino del Fulham che è rimasto stupito in negativo dal comportamento del calciatore nel corso del match contro l'Huddersfield. Quest'ultimo infatti nel finale di partita ha disobbedito alle indicazioni del manager, "scippando" un calcio di rigore al compagno Mitrovic. Camara ha fallito il penalty, ed è stato poi "salvato" proprio da Mitrovic che nel recupero ha segnato il gol vittoria regalando 3 punti pesantissimi ai suoi.

Cosa è successo in Fulham-Huddersfield, Kamara scippa rigore a Mitrovic

Nel finale di Fulham-Huddersfield scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza, è successo di tutto. All'82° l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si è presentato Aboubakar Kamara che ha discusso animatamente con Mitrovic, dimostrando di non voler sentire ragioni per la battuta del penalty con buona pace del serbo tiratore designato dal mister. Kamara non ha però retto il peso della situazione e ha fallito il penalty, facendo infuriare il manager capitolino. Per fortuna per lui e per il Fulham, proprio Mitrovic nel recupero ha poi realizzato il pesantissimo gol vittoria.

Claudio Ranieri infuriato con Kamara in conferenza stampa dopo Fulham-Huddersfield

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita Claudio Ranieri non le ha mandate a dire, dimostrandosi sbalordito per il gesto dell'egoista Kamara: "Non è possibile spiegare cosa è successo in occasione del rigore, o forse sì. Quando un uomo pensa solo a se stesso, sistematicamente sbaglia. Kamara non ha rispettato me, il club, i suoi compagni e il pubblico. Ha preso la palla per il rigore e ha detto: ‘Voglio tirare'. Non ha voluto sentire ragioni, per questo poi a fine gara gli ho parlato". La gestione del francese si è rivelata complicata per l'ex Leicester: "Purtroppo non penso che abbia capito il senso del mio discorso, Il primo rigorista è Mitrovic, ma siccome l'ultimo rigore lo aveva segnato Kamara, allora avrà pensato toccasse ancora a lui. Non si è assolutamente scusato, è impossibile parlare con questo ragazzo. Non sente ragioni, per lui va tutto bene perché abbiamo vinto la partita. E' incredibile, è la prima volta in carriera che mi capita una cosa del genere".