Nikola Kalinic ha vissuto una stagione pessima al Milan, il suo Mondiale è durato pochissimo e sicuramente quello che ha combinato in Russia non lo dimenticherà mai. Perché il centravanti si rifiutò di entrare in campo nei minuti finali di Croazia-Nigeria e pochi giorni dopo fu mandato via dal tecnico Dalic. Kalinic così si è perso la favolosa cavalcata dei suoi connazionali che sono giunti fino alla finale. Coerente l’attaccante che ha girato tutta l’Europa ha rifiutato la medaglia e dopo aver messo una pietra sopra è ripartito dall’Atletico Madrid, la cura del ‘Cholo’ sta dando i suoi frutti. In tre delle ultime quattro partite Kalinic ha segnato.

3 gol in pochi giorni per Kalinic

L’apprendistato con Simeone è lungo, ma poi quando si entra nei suoi schemi e si capisce qual è lo spirito dell’Atletico è tutto più facile. Kalinic non ha avuto un avvio di stagione agevole, nelle prime dieci partite non ha mai segnato e solo una volta ha giocato tutta la partita, ma in questo mese di dicembre si è risvegliato. Il gol in Coppa del Re con il Sant Andreu lo ha sbloccato, poi da titolare ha giocato e segnato contro il Girona il primo gol nella Liga, oggi si è ripetuto contro il Valladolid. Tre gol nelle ultime quattro partite, una media da vero bomber. E magari pure Kalinic potrà dire molto presto che il ‘Cholismo’ lo ha aiutato a ritornare un attaccante di prima fascia.

L’Atletico Madrid vince 3-2 con il Valladolid

Il gol di Kalinic apre la sfida tra Valladolid e Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ raddoppiano allo scadere del primo tempo con Griezmann, che dopo aver servito un assist vincente al croato trasforma un calcio di rigore, la partita sembra finita, ma il Valladolid (squadra di proprietà del ‘Fenomeno’ Ronaldo) riesce a recuperare con Calero e un’autorete di Saul Niguez, a dieci minuti dal termine segna ancora Griezmann e l’Atletico vince 3-2.