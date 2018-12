Difensori centrali, merce rara. Non più solo ‘marcatore' e cane da guardia dell'area di rigore ma anche calciatore in grado d'impostare l'azione ed essere pericoloso con le incursioni in area avversaria. Chi sono quelli che per valore di mercato sono tra i primi dieci al mondo? Facile, facile trovarli… giocano tutti in Europa, alcuni anche in Serie A e non è detto che vi restino considerato il giro di affari può scatenarsi nella prossima estate.

Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly, attenti a quei due. Il difensore centrale dell'Inter e quello del Napoli, entrambi hanno visto lievitare la quotazione di mercato di pari passo al livello di rendimento. Quanto valgono? A volerli prendere entrambe non basterebbero 200 milioni, a giudicare dalle pretese dei rispettivi club. Secondo Transfermarkt, invece, l'asticella per lo slovacco che indossa la maglia nerazzurra è a 60 milioni di euro (quinto nella speciale Top 10) mentre è di 70 milioni il valore del senegalese. E' Koulibaly il centrale che ha fatto registrare il rialzo più significativo in questi mesi fino a salire sul podio (sia pure in condominio con Umtiti) dei primi tre. Resterà a Napoli anche l'anno prossimo? E fino a quando De Laurentiis potrà respingere gli assalti dei top club?

Raphaël Varane (80 milioni) e Virgil van Dijk (75 milioni) svettano in cima alla graduatoria mentre accanto a Skriniar c'è un gruppetto di calciatori che si attesta sui 60 milioni: Stones e Laporte del Manchester City, Marquinhos (ex Roma oggi al Psg). A quota 50 milioni tre dei talenti più in vista in questo momento: il primo è Matthijs de Ligt dell'Ajax che piace tanto alla Juventus e s'è inserito tra Giménez (Atletico Madrid) e Süle (Bayern Monaco).

La top 10 dei difensori centrali più preziosi

1. Raphaël Varane (Real Madrid) 80 milioni

2. Virgil van Dijk (Liverpool) 75 milioni

3. Samuel Umtiti (Barcellona) 70 milioni

4. Kalidou Koulibaly (Napoli) 70 milioni

5. Milan Skriniar (Inter) 60 milioni

6. John Stones (Man. City) 60 milioni

7. Marquinhos (Psg) 60 milioni

8. Aymeric Laporte (Man. City) 60 milioni

9. Matthijs de Ligt (Ajax) 50 milioni

10. Giménez (Atletico Madrid), Süle (Bayern M.) 50 milioni