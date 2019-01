Il Milan è il primo grande amore, calcistico. Poi ci sono gli amori veri, quelli della vita quotidiana. E averli entrambi non significa saper amare meno o tradire. Così Ricardo Kakà festeggia il suo nuovo prossimo matrimonio con la splendida Carolina Dias via social. Un cuore diviso in due tra i colori rossoneri e gli occhi azzurri della sua nuova compagna che lo rendono l'uomo più felice del mondo.

Il tutto ovviamente sui social network, come richiede l'amore 2.0 del terzo millennio che non concede più nulla all'immaginazione e tutto passa attraverso post e video on line da condividere con i propri fan e follower. Anche Kakà non si è tirato indietro a questa oramai consolidata prassi ricevendo migliaia di consensi e like sul suo profilo Instagram dove ha deciso di annunciare il tutto.

Un momento davvero felice per Ricardo Kaka, dunque sia sotto il profilo professionale che personale. L’ex giocatore del Milan aveva divorziato nel 2015 da Caroline Celico (dopo nove anni di matrimonio e due bambini, Luca e Isabella) poi un periodo di ‘riposo' fino all'attuale nuovo flirt che lo condurrà nuovamente a nozze. L'ex fantasista brasiliano, attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, ha annunciato di aver fatto la proposta a Carolina Dias, sua attuale compagna: “Mi hai reso l’uomo più felice del mondo !!! Ti prometto di renderti la donna più felice del mondo. Ti amo”.

Carolina Dias ha 25 anni, bionda e con un fisico statuario, è una modella brasiliana. I due si frequentano da un anno e, dalle foto che pubblicano sui social, sembrano proprio innamoratisismi: "Ho detto sì!" sfoggia con orgoglio la splendida Carolina via social con la scritta sul palmo della mano in primo piano come l'anello con diamante, mentre sullo sfondo bacia il suo campione.