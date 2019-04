La Juventus Women è la squadra campione d’Italia 2018/2019. Con il risultato di 3-0 le ragazze allenate da Rita Guarino hanno battuto il Verona e hanno portato a Torino il secondo scudetto consecutivo. Le reti di Ekroth nel primo tempo e Girelli-Aluko nella ripresa hanno messo il timbro a fuoco alla vittoria della Juventus, che dopo il passo falso in casa del Sassuolo non si è fatta schiacciare dalla pressione e ha conquistato sei punti nelle ultime due giornate di campionato.

Le bianconere tengono così definitivamente a distanza la Fiorentina e il Milan, le due dirette inseguitrici, entrambe con speranze di sorpasso in caso di passo falso della capolista negli ultimi 90′ ma se la formazione viola ha battuto per 2-1 la Roma proprio all'ultimo minuto, chiudendo così seconda e approdando alla Champions League; le rossonere di Carolina Morace hanno perso in casa, con il medesimo punteggio, contro il Chievo Verona e chiudendo il torneo al terza posto. Domenica prossima è in programma la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, vincitrice della scorsa edizione, e si preannuncia un match davvero interessante.

Guarino: Emozioni indescrivibili

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del secondo scudetto in due anni e ha affermato: