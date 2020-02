La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny. Attraverso un comunicato ufficiale, il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento del vincolo del portiere che si è legato alla Vecchia Signora fino al 2024. Una situazione che sembra allontanare le voci relative ad un possibile addio dell'estremo difensore polacco, che potrà contare anche su un importante ritocco dell'ingaggio

Juventus, Wojciech Szczesny rinnova fino al 2024. Il comunicato ufficiale

La Juventus in una nota ha annunciato il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco legato precedentemente ai bianconeri fino al 2021, ha prolungato il suo vincolo fino al 2024. Nel comunicato si elencano anche alcuni numeri dell'ex Arsenal e Roma: "Approdato a Torino nella stagione 2017/2018 dopo aver giocato con Arsenal e Roma, Wojciech con la casacca della Juventus fino ad ora ha disputato 84 gare ufficiali, vincendo già due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze. Nella sua prima stagione Szczesny parte alle spalle di Gianluigi Buffon, giocando comunque in tutto 21 partite e garantendo alla squadra una grande solidità. Parate decisive, che gli permettono nell’annata successiva di guadagnarsi la maglia da titolare, che anche quest'anno porta sulle sue spalle. La meravigliosa storia tra Szczesny e la Juventus continuerà quindi fino al 2024. Un rinnovo meritato, perché è un grande portiere".

Quanto guadagna Szczesny, i dettagli e l'ingaggio del nuovo contratto con la Juventus

Un rinnovo del contratto importante per Szczesny, anche dal punto di vista economico. Le indiscrezioni raccontano di un raddoppio dell'ingaggio per il portiere che dovrebbe passare da uno stipendio da 3.5 milioni a uno da 7. Una situazione che gli permette di diventare uno dei calciatori più pagati in casa Juventus (alla pari con Ramsey e immediatamente dopo de Ligt, Higuain, Dybala e Rabiot), a dimostrazione della fiducia che il club nutre nei suoi confronti.

Juventus, cosa succede sul mercato dopo il rinnovo di Szczesny

La Juventus dunque dimostra di credere fortemente nel portiere polacco, che finora si è ben disimpegnato tra i pali. Il rinnovo del contratto a queste cifre, conferma la volontà della Juventus di puntare su di lui con decisione per il futuro. Una situazione che per ora allontana le voci relative al possibile interesse per Gigio Donnarumma, tornate prepotentemente alla ribalta poche settimane fa.