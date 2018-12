Nonostante siano passati diversi mesi dall'accaduto, la Sezione Disciplinare del Tribunale federale nazionale ha sanzionato con una giornata di squalifica 25 calciatori della squadra Under 15 della Juventus per i cori anti-Napoli e la società bianconera è stata sanzionata con 6 mila euro di ammenda. Si legge che la decisione è stata preso "per avere tutti, al termine della gara Juventus-Napoli disputata lo scorso 11 giugno e valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15, intonato a gran voce al rientro negli spogliatoi un coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli".

I fatti e i provvedimenti della FIGC

Lo scorso 11 giungo, al termine della gara vinta 3-0 da parte della squadra Under 15 della Juventus su quella del Napoli viene postato un video da uno dei giovanissimi calciatori bianconeri, Luciano Pisapia, con i festeggiamenti nello spogliatoio juventino e a un certo punto era partito il coro "abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone".

Sull'accaduto era subito intervenuta la stessa società bianconera con un tweet: "In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati". Qualche giorno dopo la FIGC, in collaborazione con il club bianconero, aveva condannato l'accaduto e punito i piccoli calciatori bianconeri con un percorso formativo sulle tematiche del rispetto dell’avversario e del corretto uso degli strumenti digitali. A distanza di sei mesi è arrivata la sanzione fa parte del Tribunale federale nazionale che ha voluto lanciare un segnale su come vada interpretato lo sport in tutte le categorie.