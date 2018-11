Moise Kean si è sempre fatto notare per aver bruciato tutte le tappe e da ieri è il primo calciatore nato negli anni 2000 ad aver esordito con la Nazionale Italiana. L'attaccante del Juventus ha messo in mostra in suo grande bagaglio tecnico e fisico fin dai suoi esordi con le squadre giovanili e, infatti, Mino Raiola subito lo ha preso nella sua scuderia. Il numero 18 bianconero è stato il primo millennial a segnare con la maglia dell'Under 21, è stato il primo dei classe 2000 a realizzare un goal nei cinque maggiori campionati europei, di testa al Bologna, e, come già anticipato, ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore in occasione dell'amichevole vinta ieri contro gli Stati Uniti.

in foto: La scheda di Moise Bioty Kean. (transfermarkt.it)

Il processo di crescita procede a gonfie vele dopo che nella passata stagione il 18enne attaccante vercellese si è messo in mostra con l'Hellas Verona in Serie A, con 19 presenze e 4 reti. Le ottime prestazioni in campo lo hanno riportato alla Continassa e la Vecchia Signora ha deciso di osservare da vicino lo sviluppo del suo giovane attaccante ma ora la storia potrebbe cambiare per via del minutaggio basso messo in cascina finora da Kean. Soltanto 12′ contro lo Young Boys per lui che ha bisogno di giocare per poter crescere e, per questo motivo, si sta valutando un'altra partenza temporanea: il Bologna ha mostrato il suo interesse, ma i felsinei dovrebbero prima trovare una sistemazione a Mattia Destro; così come alcune squadre di Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

In estate ci avevano provato Nizza e Leganes ma non se ne fece nulla. Gli estimatori di Moise Kean continuano a crescere e sono pronti a bussare alla porta della Continassa per capire quali sono le intenzioni del club bianconero e dell'entourage del calciatore per i prossimi mesi. Nelle settimane a venire è previsto un contatto tra i vertici della Juventus e Mino Raiola per delineare la strategia del futuro prossimo di Kean. Presto ne sapremo di più.