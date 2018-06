Se ne parlava da diverso tempo ma ora c'è l'ufficialità: Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini hanno rinnovato i rispettivi contratti con la Juventus. L'ex difensore di Palermo e Wolfsburg si è legato al club bianconero fino al 2019 mentre il neo capitano della Vecchia Signora resterà a Torino almeno fino al 2020. Se per Chiellini non vi erano molti dubbi sulla permanenza dei due in bianconero, per Barzagli qualche interrogativo in più era lecito porselo ma la società campione d'Italia ha deciso di confermare ancora due dei punti cardini delle vittorie degli ultimi anni. Chiellini, 34 anni ad agosto, è alla Juve dal 2005 e ha collezionato 455 presenze (34 goal) mentre Barzagli, classe '81, è alla Juve dal 2011 con 271 presenze e 2 reti.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus con cui la società bianconera ha :