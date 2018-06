Mattia Perin è sempre più vicino alla Juventus. La prossima settimana con ogni probabilità si chiuderà la trattativa tra il club bianconero e il Genoa. Nella giornata di sabato i Campioni d’Italia hanno dato un’accelerata alzando l’offerta da 10 a 14 milioni di euro. Perin firmerà un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione. Il Genoa lo sostituirà con Marchetti, già preso dalla Lazio.

La trattativa tra Juve e Genoa per Mattia Perin. Dunque quasi fatta per Perin alla Juventus. Il Genoa aveva rifiutato una prima offerta da 10 milioni di euro. Il portiere rossoblu è forte ed è giovane, non a caso è anche un nazionale. Reduce da una buona stagione il portiere nativo di Latina passerà così al club Campione d’Italia e avrà la possibilità di difendere i pali magari anche in Champions League. Intanto Perin farà da vice di Szczesny, che ha ereditato il posto da titolare di Buffon.

Nessuna contropartita tecnica. Nella trattativa non saranno inseriti calciatori, anche se separatamente le due squadre potrebbero intavolare altre trattative. Perché l’uomo mercato del Genoa Giorgio Perinetti ha chiesto informazioni sui centrocampisti Sturaro e Mandragora, che sono cresciuti proprio con i Grifoni, e il giovane attaccante Moise Kean.

I colpi della Juve. Perin sarà il quarto colpo di mercato dei bianconeri. Tornerà alla base Leonardo Spinazzola, dopo i due anni di prestito all’Atalanta. Sempre dall’Atalanta è in arrivo il difensore Mattia Caldara, preso già un anno fa. E poi ovviamente c’è il colpo Emre Can, che nei prossimi giorni arriverà a Torino, dove effettuerà le visite mediche.

La carriera di Perin. Ha bruciato le tappe Mattia Perin, che a diciotto anni ha esordito in Serie A con il Genoa e che ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili azzurre. Ha difeso anche i pali di Padova e Pescara prima di ritornare al Genoa, con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni. Da terzo portiere ha preso parte al Mondiale del 2014 e con Mancini è ritornato in Nazionale.