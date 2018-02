Non ha piazzato nessun colpo nel mercato invernale la Juventus, che però ha già programmato la campagna acquisti estiva. L’amministratore delegato Marotta sa che i bianconeri hanno bisogno di rinforzarsi in difesa e soprattutto sugli esterni. La società Campione d’Italia avrebbe bloccato Matteo Darmian, che è in uscita dal Manchester United. Bloccato anche il nordcoreano Han, che ha giocato con il Perugia nella prima parte di questa stagione e ora è tornato al Cagliari, e a Emre Can.

Bloccato Darmian del Manchester United.

Nella prossima stagione ci sarà un discreto rinnovamento nella difesa della Juventus. Dall’Atalanta arriveranno sia il difensore Matteo Caldara, acquistato lo scorso anno, sia Leonardo Spinazzola, che ritornerà alla base. Ma in difesa serve sicuramente un altro terzino. Asamoah non rinnoverà, Lichtsteiner potrebbe andare via e il futuro di Alex Sandro è tutto da scrivere. In Italia tornerà nella prossima stagione Matteo Darmian, che inspiegabilmente è stato tenuto ai margini in questi ultimi mesi da Mourinho. Il contratto dell’ex granata scade a giugno 2019 e non costa moltissimo. Piaceva anche a Roma e Napoli, ma il suo futuro sarà probabilmente juventino. Marotta si è mosso meglio e prima degli altri e ha bloccato il giocatore.

Emre Can e Han a un passo dalla Juventus.

Per l’attacco è stato praticamente chiuso l’accordo con il Cagliari per il nordcoreano Han. Mentre per il centrocampo è stato preso il giocatore del Liverpool Emre Can, fondamentale nella squadra di Klopp e che di sicuro darà un grande contributo anche alla Juventus. Sulla carta dovrebbero essere già certi cinque colpi per la Juventus, che se giocherà ancora con il 4-3-3 avrà bisogno di un altro centrocampista. Si è parlato di Barella e Cristante, ma il sogno dei bianconeri è rappresentato dal romanista Lorenzo Pellegrini, valutato 25 milioni di euro.