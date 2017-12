Marko Pjaca ha un grandissimo talento che finora ancora non è riuscito a dimostrare completamente con la Juventus. Un brutto infortunio gli ha impedito di giocare in tutta la seconda parte della scorsa stagione. Ora il croato si sta allenando e si sta preparando per tornare a giocare. Trovare posto nella squadra bianconera non è facile nemmeno per Dybala, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, che viene valutato un centinaio di milioni di euro. Va da se che è ulteriormente difficile per il giovane attaccante essere nell’undici titolare e Pjaca a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito.

Allegri e la cessione di Pjaca.

Del futuro di Pjaca si parla da tempo, oggi in conferenza stampa Allegri ha dato il là a ulteriori speculazioni e soprattutto ha alimentato le voci di cessione dicendo: “Il futuro di Marko? Parleremo con il ragazzo e valuteremo assieme. Ha bisogno di giocare dopo nove mesi di stop”. Il 4-3-3 sta dando grandi frutti e sugli esterni la concorrenza è notevole: Cuadrado, Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic e pure Dybala si giocano il posto. I 90 minuti deve recuperarli giocando Pjaca che non è sceso in campo mai quest’anno con la prima squadra e ha disputato quattro partite con la Primavera.

Dove andrà a gennaio Pjaca.

Due brutti infortuni sono costati carissimo a Pjaca, che a soli ventidue anni ha già vinto due titoli croati, lo Scudetto e la Coppa Italia con la Juventus e ha disputato un Europeo con la sua nazionale. Il suo curriculum lo porta a essere un giocatore molto richiesto. Finora Marotta ha ricevuto già tre proposte di prestito. In prima fila sembrano esserci lo Schalke 04, secondo in Bundesliga e con in panchina il bravissimo tecnico Tedesco, e il Monaco, che ha valorizzato molti giovani in questi ultimi anni. Ma non è da escludere l’ipotesi dello Zenit San Pietroburgo di Mancini. Un allenatore italiano potrebbe aiutare ulteriormente Pjaca, che vuole ripartire e deve continuare a crescere.