Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora tutto da definire. L’attaccante argentino ha un solo altro anno di contratto con la Juventus ma già la prossima estate potrebbe cambiare aria. Il vicepresidente del club bianconero Pavel Nedved ha aperto alla cessione, che sarebbe davvero clamorosa. I Campioni d’Italia potrebbero cederlo ma per almeno 60 milioni di euro. Dovesse partire il Pipita la Juve punterà su Morata, Martial o Cavani.

Ipotesi Psg per il Pipita. Il mercato dei centravanti potrebbe avere una serie di scossoni. L’effetto domino potrebbe avviarsi proprio da Parigi, dove il club dalla proprietà qatariota potrebbe cedere Edinson Cavani (che piace all’Atletico Madrid) e puntare su Gonzalo Higuain, che potrebbe così ancora giocare con Gigi Buffon. I due in questi ultimi due anni sono diventati grandi amici. E il portiere avrebbe consigliato il nome di Higuain, che potrebbe giocare al fianco di Neymar.

Higuain al Chelsea con Sarri. I ‘Blues’ avranno in panchina molto probabilmente Maurizio Sarri, che prenderà il posto di Antonio Conte. L’ex tecnico del Napoli vuole un centravanti di prima fascia e starebbe pensando al suo vecchio allievo, con cui ha mantenuto uno splendido rapporto anche in queste ultime due stagioni. Ma anche la pista inglese non è così scontata, perché il Chelsea e Sarri potrebbero decidere di puntare su Icardi, giocatore avvicinato alla Juventus nei giorni scorsi.

I possibili sostituti di Higuain. Qualcosa la Juventus la cambierà in tutti i reparti e in avanti di sicuro arriverà un grande nome. Si parla per l’attacco anche di Cavani, che però costa tanto e ha trentuno anni come Higuain. Ma i veri obiettivi sono rappresentati da Anthony Martial, attaccante che con Mourinho ha perso il posto e la tanta panchina gli è costata anche il Mondiale, e soprattutto da Alvaro Morata, che sembra non vedere l’ora di tornare un giocatore bianconero.