Brutta notizia per i tifosi della Juventus: secondo quanto riferito in mattinata da Milano Finanza nel giro di sette giorni chiuderà i battenti Juventus TV, l’emittente ufficiale del club bianconero realizzata in partnership con Raicom (gruppo Rai) e distribuita sulla piattaforma della pay-tv satellitare. Si tratta di una scelta drastica legata agli costi elevati che riguardano la gestione del canale tematico in HD prodotto dal giugno 2016 dal club pluriscudettato di proprietà di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, e che si avvaleva della consulenza tecnica di 3zero2.

Juventus TV era in chiaro dal 2015 come Roma Channel, ovvero da quando Sky aveva perso i diritti della Champions League sarebbe potuta tornare in versione pay-per-view perché la tv satellitare è tornata in possesso delle immagini della massima competizione europea e quindi non avrebbe garantito quel minimo bacino di clienti necessari alla sopravvivenza. Juventus TV diventerà solo un canale web.

Pistocchi: Mi dispiace per la chiusura di JTv

Come spesso accade, in questi tempi di "partigianeria" a tutti i costi ci si crea dei bersagli da colpire per essere controcorrente sempre e comunque e uno degli esempi lampanti è Maurizio Pistocchi, da tempo nella lista nera dei tifosi della Juventus, che però tende una mano a coloro che lavoravano per il canale tematico bianconero nonostante sia stato spesso oggetto e bersaglio di feroci critiche da parte del salotto bianconero. Questo il commento dell'ex giornalista Mediaset: