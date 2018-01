Aveva appena riconquistato il posto in squadra, dopo un periodo poco felice, ora sarà costretto a fermarsi nuovamente. Il 2018 di Paulo Dybala è cominciato nel peggiore dei modi: con un altro infortunio che rischia di complicare ulteriormente la sua stagione. Durante la partita di Cagliari, dopo che nel primo tempo aveva regalato sprazzi della sua classe e colpito una traversa su punizione, l'argentino si è infatti dovuto fermare a causa di un guaio muscolare al flessore della coscia destra.

Un infortunio apparentemente serio, che ha costretto il giocatore ad uscire dal campo in lacrime e a lasciare il posto a Douglas Costa. Solo nelle prossime ore, dopo i controlli medici del caso, i tifosi bianconeri potranno conoscere l'entità dell'infortunio e se si tratterà di uno stiramento o di uno strappo.

Le parole di Allegri.

"E' impossibile dire adesso come sta Paulo e di che tipo d'infortunio si tratta – ha dichiarato Allegri a Premium – Fortunatamente ora c’é la sosta. Si è fatto male, peccato perché stava giocando bene e quella nella quale si è infortunato era anche una bella azione. Vorrà dire che si riposerà per il finale di stagione".

Al di là della vittoria, per il tecnico campione d'Italia è stata una serata particolarmente difficile. Oltre all'infortunio di Dybala, l'allenatore livornese ha dovuto fare i conti anche con il problema di Sami Khedira (colpito involontariamente alla testa da un compagno e costretto ad uscire) e con la ferita al sopracciglio sinistro per Giorgio Chiellini che ha costretto il difensore ad indossare una fasciatura per coprire la fronte.