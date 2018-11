In questa prima parte di stagione la Juventus ha potuto contare su un Alex Sandro che ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. L'esterno brasiliano sta disputando un'annata molto positiva che ha cancellato il rendimento altalenante del recente passato. Quale sarà il suo futuro? Nonostante il contratto fino al 2020 e le voci su un possibile rinnovo, Alex Sandro potrebbe realmente lasciare la Juve? Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'ex Porto aprono alla possibilità di un addio, con una destinazione gradita.

Quale futuro per Alex Sandro, il brasiliano fa il punto sul calciomercato e apre alla Premier

Nelle ultime sessioni di calciomercato il nome di Alex Sandro è sempre stato molto caldo. Tante le indiscrezioni sul possibile addio dell'esterno brasiliano molto gradito a diversi club della Premier League, in primis Manchester United, City e Chelsea. Alla fine però tutto si è concluso con un nulla di fatto, e Alex Sandro in questa stagione si sta rivelando uno dei punti di forza della Juventus. Cosa accadrà in futuro? Il laterale potrà lasciare i bianconeri? Direttamente dal ritiro del Brasile con cui affronterà in amichevole il Camerun, Alex Sandro ha aperto alla possibilità di un approdo in Premier, campionato molto gradito: "Il futuro? Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League".

Il futuro può attendere, Alex Sandro pensa alla Juventus

Il contratto del giocatore per il momento parla chiaro (scade nel 2020) e come si suol dire, il futuro può attendere. Adesso Alex Sandro è concentrato solo sulla sua esperienza alla Juventus che spera d'impreziosire con la vittoria della Champions. A tal proposito il giocatore ha proseguito nel suo intervento in conferenza stampa così: "In questo momento sono molto felice nel club in cui gioco e nel campionato in cui gioco. Adesso il mio desiderio è continuare dove sono perché sono veramente felice".

Alex Sandro e il rinnovo con la Juventus

Nel frattempo proprio i bianconeri starebbero valutando la possibilità di un rinnovo contrattuale di Alex Sandro, soprattutto alla luce del suo rendimento stagionale. Al momento il vincolo scade nel 2020, con il brasiliano che incassa 2.8 milioni di euro. Il calciatore come riportato da Gazzetta.it vorrebbe un ritocco sostanzioso, fino a 5 milioni, con la Juventus però che sul piatto vorrebbe mettere poco più di 3 milioni. Si tratta dunque, anche se le sirene della Premier si fanno sentire.