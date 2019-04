“Mamma, non faccio i miracoli”. Le parole che avrebbe pronunciato Cristiano Ronaldo, riportate da mamma Dolores, al termine di Juventus-Ajax, hanno aperto un vero e proprio dilemma attorno alla permanenza o meno del fenomeno portoghese in bianconero per la prossima stagione. Già, perchè il contratto di CR7 potrebbe anche clamorosamente terminare con la fine dell’attuale campionato. Ipotesi impossibile adesso anche alla luce delle dichiarazioni del calciatore ("resto al mille per cento alla Juventus").

Ragioniamo per assurdo e proviamo a immaginare chi potrebbe prendere la Juve al post di CR7. E allora le opzioni che si fanno in questi giorni sono tante. Certo, un top player assoluto, con la partenza di Cristiano, dovrà arrivare, soprattutto perché la Juventus ha dimostrato di poter sostenere un tale ingaggio. E allora ecco alcuni nomi papabili per la prossima stagione.

Neymar è un sogno e ha il suo costo stratosferico

Per qualcuno il fallimento in Champions della Juventus potrebbe anche far svanire l’appeal dei grandi campioni nei confronti del club bianconero che si era creato dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Ma bisogna anche guardare al progetto. Agnelli ha ribadito la propria volontà di voler puntare ancora alla Champions senza tirarsi indietro e allora ecco che, se dovesse partire CR7 potrebbe anche iniziare l’assalto a Neymar.

Con il Psg ormai costantemente fuori dalla Champions e il brasiliano mai stato entusiasmato dal progetto, non è detto che Paratici non possa approfittare della cosa per fiondarsi sul campione della Salecao. A 27 anni con un valore di mercato di 180 milioni di euro, la Juventus dovrebbe sostenere un investimento folle col Psg pronto a fare da muro, ma la volontà del giocatore, chiuso al Barca, fuori dalle idee di Zidane al Real, potrebbe pensarci. Ma a quel punto davvero lo scudetto sarebbe l’obiettivo minimo…

Morata all’interno di una complessa operazione

Non è mica detto che per forza il top player ne possa essere uno! Agnelli potrebbe anche pensare, con Mandzukic che va verso i 33 anni e Dybala pronto a fare le valigie, di prendere campione ma con prezzi sicuramente più bassi rispetto a Neymar. Il primo nome è quello di Alvaro Morata che tornerà dal prestito all’Atletico Madrid al Chelsea e che conosce già l’ambiente ma che soprattutto potrebbe rientrare nell’operazione Higuain che a quel prezzo i Blues non riscatterebbero.

I tifosi e la dirigenza non hanno mai dimenticato il grande tasso tecnico che lo spagnolo aggiunse a quella Juventus che con Tevez in attacco arrivò fino alla finale di Champions contro il Barcellona. Un ritorno graditissimo anche per l’età del giocatore: 26 anni.

Con Salah sarebbe un tandem perfetto

Potrebbero bastare 60 milioni di euro, sostenibili (considerando l’ipotetica partenza di CR7 e quella di Dybala) per fiondarsi su un altro campione come Momo Salah. Il modulo, con loro due in campo, è impensabile da ipotizzare. Ma se anche quest’anno, l’egiziano dovesse steccare la Champions, con il probabile titolo in Premier in tasca, cambiare aria, per trovare nuovi stimoli, sarebbe il top.

in foto: Il valore di mercato di Salah da quando è al Liverpool (Transfermarkt)

L’operazione è cosa fattibile. Con un valore di mercato pari a 150 milioni, l’operazione con 100/120 milioni, si potrebbe chiudere, senza considerare l’ingaggio. Costo eccessivo ma con Morata ‘ammortizzato’ da Higuain, è pensabile. Da solo sembra pochino.

L’operazione Icardi è la più probabile

La permanenza di Icardi all’Inter, a meno di clamorosi ribaltoni, sembra essere ormai cosa lontana. La rottura con dirigenza e allenatore è totale. All’estero Maurito non sembra avere tantissimi estimatori, forse qualche timido sondaggio da parte del Real, ma nulla più. Già dalla scorsa estate dunque, il suo nome è accostato a quello della Juventus che ha poi concluso la campagna acquisti con l’operazione Cristiano Ronaldo facendo felici tutti e lasciando stupite le avversarie.

La Juventus aveva offerto 50 milioni di euro, più l'acquisto a titolo definitivo di Gonzalo Higuain, ma sembra che poi lo stesso Icardi avesse deciso di restare in nerazzurro. La stessa offerta potrebbe essere riproposta se il Chelsea non dovesse riscattare il Pipita ed è difficile pensare all’aggiunta di Dybala nell’affare visto che i bianconeri non rinforzerebbero mai una diretta concorrente. Fantacalcio? Probabilmente adesso è presto per parlare di futuro ma Paratici e Agnelli sono già al lavoro.

Lewandowski è il bomber su cui punterà la Juventus

Paratici l’avrebbe voluto prendere già quando lavorava per la Sampdoria con Marotta ma poi non se ne fece più nulla. Si starà mangiando le mani ora che Robert Lewandowski è diventato il campione che noi tutti conosciamo. E allora non è proprio da scartare l’ipotesi che, in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, la Juventus possa fiondarsi sul bomber del Bayern Monaco.

Fuori dalla Champions prestissimo e con una rosa da rifondare con Robben e Ribery al via, Muller in fase di calo e i vari Boateng e altri in esubero, il bomber polacco potrebbe anche rientrare in questo calderone di partenti e far felici i tifosi bianconeri. E l’ipotesi più plausibile nella testa di Agnelli che sembra aver abbandonato la pista Cavani (ma non è mai detta l’ultima parola) proprio per assicurarsi l’ex Dortmund.

in foto: La carriera e il rendimento attuale di Lewandowski (Transfermarkt)

I costi dell’operazione sono sempre abbastanza ipotizzabili basandosi sul valore di mercato attuale del giocatore che è di 70 milioni. A 30 anni, con cifre non proprio stratosferiche, potrebbe essere proprio questa l’operazione più alla portata dei bianconeri.