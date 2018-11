È iniziata da pochi mesi la stagione 2018/2019 ma già si parla delle maglie da gioco della prossima stagione. Nelle scorse ore il profilo Twitter @La_Bianconera ha pubblicato le anticipazioni sulle divise 2019/2020 della Juventus e sembra tramontata l'ipotesi del rosa sulla versione "home" ma sarebbe una piccola grande rivoluzione se davvero non vi dovessero essere più le strisce sulla prima maglia. Chiaramente non vi è alcuna ufficialità e si ragiona soltanto su uscite, più o meno credibili e probabili, ma pare si stia già lavorando sulla nuova maglia della Juventus per la prossima stagione ma le prime indiscrezioni diffuse sul web fanno già discutere.

La seconda divisa da gioco della Vecchia Signora potrebbe essere addirittura biancorossa, con maglia bianca e inseriti rossi, calzoncini rossi e calzettoni bianchi. Le tre strisce dello sponsor tecnico sulla spalla e i due stemmi sul petto sarebbero colorati di rosso mentre potrebbe essere l'esatto contrario per i pantaloncini.

Per la maglia da casa non sarebbero previste le consuete strisce bianconere bensì solo due grandi "fasce", una bianco e una nero ma la striscia nel mezzo, a differenza di quanto affermato nei giorni scorsi, non dovrebbe essere rosa per omaggiare il colore che era presente sulle casacche del club ai primi del ‘900. Per la seconda maglia il colore scelto è "aero blue" con i pantaloncini e calzettoni della stessa tonalità. Non vi è certezza di dettagli e presenza di inserti o elementi grafici ma non dovrebbero esserci particolari segni distintivi.

Appena vi sarà l'ufficialità sapremo se queste indiscrezioni sono vere o si tratta solo di immagini fatte trapelare per dare in pasto qualcosa ai tifosi e lavorare con tranquillità al template delle maglie per la nuova stagione.