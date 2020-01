Juventus-Roma è la seconda sfida dei quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Le due squadre si affrontano in gara secca all'Allianz Stadium (diretta tv su Rai 1 a partire della ore 20.45), con vista sulla semifinale: la squadra che otterrà la qualificazione se la vedrà nel prossimo turno contro la vincente di Milan-Torino, sfida in programma la prossima settimana. Le semifinali si disputeranno su 180 minuti, tra andata e ritorno, con gare in programma il 12 febbraio e il 4 marzo. Un appuntamento importante a cui la squadra qualificata tra Juventus e Roma, potrebbe arrivare con qualche assenza importante.

Juventus-Roma, i diffidati in Coppa Italia

I cartellini peseranno particolarmente per due potenziali protagonisti di Juventus-Roma: Lorenzo Pellegrini e Cengiz Under sono infatti diffidati e rischiano una giornata di squalifica in caso di ammonizione. Nessun calciatore della formazione di Sarri rientra invece tra i diffidati. È squalificato per il match dello Stadium Dzeko che però in caso di qualificazione in semifinale dei giallorossi sarà utilizzabile da Fonseca. Il regolamento della Coppa Italia, prevede un meccanismo molto rapido per diffide e conseguenti squalifiche: con il primo cartellino giallo rimediato nell'arco della competizione si va in diffida, con il secondo si incappa già nella squalifica. Per questo motivo Lorenzo Pellegrini e Cengiz Under, ammoniti nei match precedenti di Coppa Italia, dovranno fare molta attenzione ed evitare dunque un'ammonizione che farebbe scattare la squalifica. Il tutto con la speranza di essere ancora in gioco nel prossimo turno del torneo.