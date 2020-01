La vittoria del Napoli, che ha battuto ed eliminato la Lazio per 1-0 al San Paolo, ha aperto i quarti di finale della Coppa Italia 2029-2020. Un successo bello, sofferto e meritato per i partenopei trascinati verso la semifinale dal capitano, Lorenzo Insigne. Nulla da fare per i capitolini: la fortuna questa volta non è stata amica di Ciro Immobile. Il capocannoniere del campionato (23 gol in classifica marcatori) ha colpito una traversa e soprattutto ha sbagliato in maniera clamorosa il possibile rigore del pareggio (scivolando sul dischetto al momento della battuta). La squadra di Gennaro Gattuso è la prima tra le big arrivata dagli ottavi di finale (eccetto l'Atalanta eliminata dalla Fiorentina) a staccare il pass per la qualificazione.

Coppa Italia, calendario dei quarti di finale

Il calendario della Coppa Italia propone oggi, mercoledì 22 gennaio, il secondo match clou: all'Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Roma, sarà arbitrata da Gianluca Rocchi (la cui direzione di gara cinque anni fa scatenò polemiche durissime). Come in occasione di Napoli-Lazio, la partita tra bianconeri e giallorossi verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Rai Uno (anche in streaming ma sulla piattaforma on-line Rai Play). La settimana prossima il quadro dei quarti di finale si completerà con Milan-Torino (martedì 28 gennaio) e Inter-Fiorentina (mercoledì 29 gennaio)

Martedì 21 gennaio: Napoli-Lazio 1-0

Mercoledì 22 gennaio: Juventus-Roma

Martedì 28 gennaio: Milan-Torino

Mercoledì 29 gennaio: Inter-Fiorentina

Tabellone Coppa Italia: le semifinali

Il Napoli è già qualificato alla semifinali che, tra andata e ritorno, si giocheranno nel periodo compreso tra il 12 febbraio e il 4 marzo (con la seconda partita in casa della squadra con il numero di ingresso in tabellone più basso). Non più match a eliminazione diretta ma doppio confronto che spalancherà la strada verso la finale dell'Olimpico di Roma. Quale sarà l'avversario dei partenopei? Il tabellone degli accoppiamenti è già noto da tempo: gli azzurri affronteranno la vincente di Inter-Fiorentina mentre l'altra sfida sarà determinata dalle vincenti di Milan-Torino e Juventus-Roma.

Napoli contro Inter/Fiorentina

Milan/Torino contro Juventus/Roma

Quando si giocherà la finale di Coppa Italia

Quando si giocherà la finale? La data definitiva verrà ufficializzata dalla Lega Serie A nelle prossime settimane. Al momento in calendario è fissata per il 13 maggio ma potrebbe subire variazioni a seconda di eventuali impegni internazionali delle finaliste.