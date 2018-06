"In fase difensiva impari anche a muoversi da mediano". Le parole di Massimiliano Allegri in occasione dello Junior Camp sono tutto in programma per Federico Bernardeschi. Cosa lo attenderà nel prossimo ritiro pre-campionato? Il duro lavoro e un pensiero stupendo da parte del tecnico di trasformarlo da ‘semplice' ala destra (o seconda punta) a calciatore di lotta e di governo nel cuore del centrocampo, che allo sviluppo dell'azione (anche in fase difensiva) partecipi da una prospettiva differente. Alla Juventus è così: in una grande, un grande calciatore è tale se alle doti individuali abbina anche una straordinaria abilità tattica. Non un jolly, piuttosto la capacità di ampliare i propri orizzonti sì da rappresentare una risorsa in più nel corso di una stagione durissima per gli impegni in calendario, dal campionato alle coppe.

Bernardeschi mezzala è un'idea, sono convinto che può coprire questo ruolo – ha ammesso Allegri come nell'intervista riportata dalla Gazzetta -. Però deve imparare a fare la fase difensiva da mediano. Quest'anno ha imparato a fare la fase difensiva da esterno, può imparare a farla anche da interno perché è intelligente.

Pagato 40 milioni di euro, strappato alla Fiorentina e calato nella nuova realtà bianconera, Bernardeschi ha imparato in fretta cosa significa avere mentalità vincente e quale sforzo emotivo comporti avere standard di rendimento sempre alti. Un affaticamento muscolare, un infortunio al ginocchio (per il quale ha rischiato l'operazione) e infine una tendinite gli imprevisti del mestiere che ne hanno limitato il potenziale ma Allegri può dirsi soddisfatto e adesso ha in mente un ulteriore salto di qualità per l'ex viola.

Federico ha capito subito che un conto è giocare nella Fiorentina e un conto è giocare nella Juventus, dove ogni pallone è importante perché può decidere tra vittoria e sconfitta, cosa che in bianconero conta più che altrove. Ha capito questo e tante altre cose. Mi piace perché ci ha messo voglia e carattere e avrà un futuro importante.

Dalla Juventus alla Nazionale, la nota stonata

La maglia azzurra è forse il cruccio più grande per Bernardeschi che porta addosso ancora i segni della delusione per la mancata partecipazione al Mondiale di Russia 2018. Con un post pubblicato sui social network ha manifestato tutta la propria amarezza nel vedere il sipario alzarsi ma essere costretto a stare tra il pubblico.

Fa ancora male. Ora che si comincia, torna tutto in testa, a mesi di distanza – si legge nel messaggio su Instagram, in cui appare con la maglia numero 21 della Nazionale -. La delusione, rabbia e frustrazione per non esserci e per non aver portato una nazione intera a questi Mondiali è enorme. In molti penseranno che non ce ne importa nulla, che abbiamo già dimenticato tutto, che non ci siamo impegnati abbastanza. Purtroppo non è così. Avremmo dovuto fare molto di più, lo sappiamo, questo è sicuro. Ma noi, italiani, non siamo fatti per piangerci addosso. Dobbiamo reagire, sappiamo reagire! Abbiamo intrapreso un nuovo percorso, con tanta voglia di fare e avremo un motivo in più per dare il massimo: cancellare questa delusione dalla mente di tutti gli italiani! In bocca al lupo a chi se lo giocherà, vinca il migliore. Noi torneremo, statene certi!