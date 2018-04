Juventus-Real Madrid è oramai alle porte e tutti attendono la super sfida di Champions League che si preannuncia come un ricchissimo appuntamento sportivo, in cui si sfidano due dei club più quotati del torneo. A soli 10 mesi dalla finale di Cardiff dove a trionfare furono gli spagnoli. La partita si disputerà martedì sera a partire dalle 20.45 all' Allianz Stadium e sarà il primo atto dei quarti di finale.

Come e dove vedere la partita

Diretta in chiaro sul Canale 20

Già da qualche giorno si è diffusa una notizia ufficiale che ha fatto lieti tutti gli appassionati del grande calcio: Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League, sarà visibile in chiaro sul ‘Canale 20 di Mediaset': "Martedì 3 aprile, il nuovo canale tematico gratuito “20”, edito dal Gruppo Mediaset, esordirà con la diretta del match di Champions League Juventus-Real Madrid, valido per l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea per club.

Pre e post partita su Mediaset

Inizio delle trasmissioni previsto alle ore 19.30, con lo studio pre partita condotto da Sandro Sabatini ed Eleonora Boi, con ospiti Paolo Rossi, Angelo Di Livio e Graziano Cesari. Alle ore 20.45, fischio d’inizio con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Roberto Cravero. A bordo campo Claudio Raimondi, Carlo Landoni e Gianni Balzarini.

Le quote: equilibrio con Gol

I favori della vigilia sono tutti per il Real Madrid malgrado scenda in campo a Torino, in trasferta. I Blancos di Cr7 sono quotati meglio dei bianconeri di Allegri anche se lo scarto per questi primi 90 minuti è davvero ridotto. L'"1″ è dato a 2,80, mente il "2" apre a 2.70. La quota più alta è fissata sul pareggio, dato a 3,20. Gli ultimi cinque scontri diretti sono tutti finiti in Goal, con entrambe le squadre a segno, ipotesi data a 1,82 per il prossimo match.

Qui Juventus

Fortino Stadium, senza Benatia e Pjanic

La Juve dovrà rinunciare a Benatia e Pjanic, entrambi squalificati, per la gara di andata. Allegri ha fatto sapere che Marchisio o Bentancur prenderanno il posto del centrocampista, altro dubbio in attacco con Mandzukic che potrebbe avere una maglia da titolare ma se non fosse al meglio è pronto Douglas Costa. La Juve sabato ha incassato il primo gol in campionato del 2018, in totale sono stati 4 considerati i 3 incassati con il Tottenham agli ottavi di Champions League.

Qui Real Madrid

Sempre vincente, tutti i migliori in campo

Dopo l’ampio turnover di sabato Zidane può schierare il suo undici migliore, centrocampo con Kroos, Casemiro e Modric e Isco a supporto di Benzema e Cristiano Ronaldo, con Bale che dovrebbe inizialmente partire dalla panchina. I blancos arrivano allo Stadium forti di una striscia di cinque vittorie consecutive contro Getafe, Psg, Eibar, Girona e il largo successo a Las Palmas nonostante l’ampio turnover con una doppietta di Bale.

Gli ultimi precedenti

Semifinale Juve, finale Real

Nella semifinale del 2014-15 la Juve vinse 2-1 allo Stadium e poi con un gol di Morata pareggiò 1-1 al Bernabeu guadagnandosi la finale contro il Barcellona. L’ultimo precedente è negativo e riguarda ovviamente la finale di Cardiff dello scorso anno vinta 4-1 dal Real Madrid di Zidane

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

All. Massimiliano Allegri

Squalificati: Benatia, Pjanic

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zinedine Zidane

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia)