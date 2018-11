Dovrebbe durare ancora un altro mesetto l'assenza di Emre Can dai campi di gioco. Il centrocampista tedesco è stato operato con successo per la rimozione di un nodulo alla tiroide e sta completando la fase di convalescenza per poi iniziare a svolgere il percorso riabilitativo. Si è trattato di un imprevisto che sta privando la Juventus di una pedina importante in mezzo al campo e i tempi di recupero stimati sono compresi tra le 5 e le 6 settimane: fino a questo momento Emre Can ha saltato 5 partite tra campionato e Champions League (Empoli, Cagliari, Milan e le due con il Manchester United) e dovrebbe rientrare almeno tra i convocati a metà dicembre per il derby della Mole contro il Torino.

Dopo la sosta per le Nazionali i bianconeri torneranno in campo il 24 novembre contro la SPAL ma Emre Can non sarà ancora disponibile. Lo stesso accadrà per la sfida di Champions League contro il Valencia: l'ex centrocampista del Liverpool potrebbe essere a disposizione di Allegri per il derby della Mole in programma il 15 dicembre in casa del Toro. Emre Can dovrebbe rientrare in Italia da Francoforte, dove è stato operato a fine ottobre, nella giornata di lunedì e da quel momento in poi inizierà la programmazione che lo riporterà gradualmente in gruppo. Ecco le altre partite che salterà il centrocampista tedesco prima del programmato rientro:

Juventus-SPAL 24/11

Juventus-Valencia 27/11

Fiorentina-Juventus 1/12

Juventus-Inter 7/12

Young Boys-Juventus 12/12

Juventus, 15 calciatori con le nazionali

Sono quindici i giocatori bianconeri che nei prossimi giorni raggiungeranno le loro Nazionali per impegni ufficiali e amichevoli. Bernardeschi, Chiellini, Bonucci, Rugani e De Sciglio sono stati convocati con gli Azzurri, che il 17 affrontano il Portogallo di Joao Cancelo in Nations League e il 20 sono attesi a Genk da un’amichevole con gli USA. Pjanic se la vedrà in Nations League contro l’Austria il 15 novembre, e tre giorni dopo in amichevole contro la Spagna. Szczesny affronterà il Portogallo e la Repubblica Ceca il 15.

Derby bianconero tra la Francia campione del Mondo di Blaise Matuidi e l’Uruguay di Bentancur a Saint-Denis, il 20. I transalpini affronteranno l’Olanda in trasferta per la Nations League in programma il 16 contro. Due amichevoli di lusso l’Uruguay: a Londra il 16 contro il Brasile, e il 20 contro la Francia.

Convocati con i verdeoro Douglas Costa e Alex Sandro, che dopo il match contro l’Uruguay affronteranno il Camerun il 20. Dybala è convocato dall’Argentina per le gare contro il Messico del 16 e il 20 novembre.

Benatia è stato chiamato dal Marocco che affronterà il Camerun venerdì per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e poi, in amichevole, la Tunisia il 20 novembre. Moise Kean è convocato dall'Under 21 per due amichevoli, contro l’Inghilterra il 15 novembre e contro la Germania il 19