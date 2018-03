All'età di 32 anni, Claudio Marchisio sta sempre più riflettendo sul suo futuro. Il centrocampista della Juventus, che in questa stagione è stato condizionato da diversi infortuni, è infatti tentato dal lasciare Torino dopo esser diventato una riserva di lusso nella panchina di Massimiliano Allegri. Sceso in campo per l'ultima volta nell'undici titolare lo scorso 11 marzo con l'Udinese, il "Principino" del centrocampo bianconero attende ora segnali dal tecnico nelle prossime due suggestive partite: quelle contro il Milan e il Real Madrid.

Dopo aver ritrovato la perfetta forma fisica, e complice la condizione di Khedira e l'affaticamento dei vari nazionali, rientrati a Torino solo in queste ore, nella super sfida di sabato contro i rossoneri Marchisio potrebbe anche scendere in campo dall'inizio. Una decisione che spetta a Massimiliano Allegri e che verrà presa nelle prossime ore a Vinovo.

Un principino a New York

La squalifica di Miralem Pjanic, inoltre, permette al 32enne cresciuto nel vivaio bianconero di ambire ad un posto in squadra anche nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Contro Cristiano Ronaldo e compagni, Marchisio vorrebbe dare il suo contributo e sentirsi nuovamente utile alla causa. Se così non fosse, la percentuale di un suo addio nella prossima estate salirebbe di molto.

"Ho ancora due anni e mezzo di contratto con la Juventus, ma se dovesse succedere qualcosa, non vestirò nessun'altra maglia in Italia e me ne andrei all'estero", dichiarò il centrocampista non più tardi di qualche settimana fa. L'ipotesi più verosimile, in caso di una clamorosa rottura con l'ambiente juventino, è quella di vedere Marchisio nella Major League Soccer americana, e il suo "like" recentemente postato sulla pagina dei New York City è un indizio che conferma l'interesse del giocatore verso il campionato statunitense.