Record dopo record è sempre più difficile ripetersi eppure la Juventus ce la fa, di anno in anno. Prima il sesto, poi il settimo scudetto consecutivo. Quindi primati di squadra ed individuali, oggi l'ennesimo che suggella un'altra stagione già da incorniciare al di là di come finirà: mai nella storia del calcio italiano, una squadra era partita così forte ottenendo quasi l'intera posta in palio dopo 12 giornate.

L'armata di Allegri ha conquistato 11 vittorie, solamente il Genoa allo Stadium si è permesso il lusso di frenare la corsa bianconera con un pareggio che adesso sa di impresa. Nessuno, prima o dopo è riuscito a fare meglio e da agosto ad oggi c'è solo una sconfitta (indolore) in tabellino: quella di Champions League contro il Manchester Unite, maturata su autorete al 93′.

Avvio col turno. L'attuale è diventata una partenza sprint. come mai prima di ora. E' vero, l'avvio a vele spiegate è ormai quasi un marchio di fabbrica sotto la gestione Allegri che è sempre partito fortissimo. Nelle ultime due stagioni la Juventus ha ottenuto 30 punti nel 2016/17 (10 vittorie e 2 sconfitte) e 31 punti nel 2017/2018 (10 vittorie, un pareggio e una sconfitta) nelle prime 12 uscite stagionali. Quest'anno Allegri è partito veramente con il turbo inserito e si è riuscito a migliorare ancora: 34 punti dopo 12 giornate sono numeri da record.

Sempre più in alto. Grazie al successo ottenuto a San Siro contro il Milan, la formazione bianconera allenata da Max Allegri ha conquistato un nuovo storico primato che sa di nuova prova di forza: mai nessuna squadra prima dei bianconeri è riuscita infatti a conquistare così tanti punti (34) dopo 12 giornate di campionato, da quando esiste la Serie A a girone unico.

Nuova prova di forza. Per la Juventus un cammino senza inciampi: 11 vittorie e 1 solo pareggio (1-1 allo Stadium contro il Genoa), una striscia di risultati utili consecutivi che migliora il primato che già apparteneva alla squadra bianconera. Così, al di là dei trofei che andrà a vincere, questa stagione è già coronata da altre statistiche che confermano in Italia una supremazia pressocché assoluta.