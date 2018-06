Il nuovo Klose, così è stato ribattezzato in Germania uno dei talenti della nazionale campione del mondo che a Russia 2018 ci arriva da detentrice del trofeo. E' Timo Werner, 22enne attaccante del Lipsia (34 reti in 63 match complessivi) che il ct Joachim Löw ha voluto con sé in nazionale e il ragazzo lo ha ripagato alla sua maniera: 8 gol in 14 partite disputate finora. Non ha stazza del corazziere – è alto 181 cm – ma là davanti il ‘ragazzo' s'è fatto valere nel ruolo di prima punta palesando caratteristiche simili all'ex bomber iridato del Bayern Monaco e della Lazio. Abile nel gioco aereo, dotato di buon dribbling e fiuto sotto porta, basta dare un'occhiata allo score dell'ultima stagione per capire quanto siano cresciuti in maniera esponenziale sia il suo rendimento sia il suo valore di mercato: 21 gol e 10 assist in 45 match; cartellino giunto almeno a quota 60 milioni di euro (secondo le indicazioni di transfermarkt).

in foto: La scheda statistica di Timo Werner (fonte whoscred.com)

Addio a Gonzalo Higuain. Il nome di Timo Werner entra così a buon diritto nell'agenda di mercato della Juventus e tra le voci delle ultime ore che arrivano in tempo reale c'è proprio la punta del Lipsia che sembra avere il profilo giusto per avvicendare Gonzalo Higuain. Non è un mistero che, complice la necessità di ringiovanire la rosa e dare una sforbiciata al bilancio (il Pipita pesa al lordo per 15 milioni a stagione), l'argentino possa essere ceduto a fronte di un'offerta non inferiore ai 60 milioni. Cifra che verrebbe messa sul piatto dei tedeschi per convincerli a lasciar partire il ‘baby klose'… la cui candidatura va ad aggiungersi accanto ad altre già note (e molto costose): Morata, Icardi e Martial.

in foto: Chi è Timo Werner, la scheda coi dati dell’attaccante (fonte Transfermarkt)

Da Werner a Golovin. La Juventus guarda con molta attenzione a quanto sta accadendo al Mondiale e in particolare ha puntato l'attenzione su uno dei giovani più interessanti: il trequartista russo del Cska Mosca. In gol su punizione al debutto contro l'Arabia Saudita, s'è detto onorato dell'interessamento dei bianconeri e pronto al trasferimento. Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo la necessità di trovare un accordo economico tra società: la ‘vecchia signora' ha offerto 15 milioni più bonus. Golovin piace perché ritenuto una mezzala dinamica che a centrocampo farebbe da alter ego a Pjanic e prenderebbe in rosa il posto di qualche pedina giunta al capolinea (Marchisio, Mandragora, Sturaro o addirittura Khedira).