L'attesa era tanta. Bisognava capire se all'Allianz Stadium potessero esserci anche i tifosi del Napoli per il big match di domenica sera tra la Juventus e la squadra di Maurizio Sarri e così sarà: dopo tanti anni di assenza a Torino. Si tratta di una decisione a sorpresa arrivata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza della Manifestazioni Sportive, che ha deliberato la riapertura del settore ospiti dell’impianto della società bianconera e così domenica sera ci saranno anche i supporter partenopei oltre ai tantissimi tifosi bianconeri che di solito accorrono in massa allo stadio di Venaria. Lo spicchio dell’impianto torinese tornerà a colorarsi di azzurro dopo tre anni di divieto di trasferta tanto per i supporters napoletani a Torino che per quelli juventini a Napoli.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il Prefetto di Torino ha autorizzato la vendita di 2.100 tagliandi, ma solo a chi possiede la tessera del tifoso e non risiede in Campania. Questa è la nota diffusa dalla Prefettura della città capoluogo del Piemonte:

Il provvedimento è stato adottato su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza della Manifestazioni Sportive allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone dai rischi legati all’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in anche in scontri.

La marcia di avvicinamento a questa super sfida prevede prima il turno infrasettimanale che, si spera, possa smorzare un po' le attese e le consuete polemiche: i bianconeri saranno di scena a Crotone mentre il Napoli ospiterà l'Udinese.

Juve-Napoli: arbitra Rocchi

Sarà Gianluca Rocchi a dirigere la gara tra Juventus e Napoli che si giocherà domenica sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torno e che, con molta probabilità, vale lo scudetto 2017/2018. Perché lo dice la logica: sarà l’arbitro che rappresenterà l’Italia, sarà l’unico visto che la nostra Nazionale non ci sarà, è il nostro direttore di gara più bravo in questo momento.