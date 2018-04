Ritorna il campionato, ritorna la sfida per lo scudetto tra Juventus e Napoli e inizia il countdown per il popolo bianconero che vuole riscattare l'amarezza europea con il settimo tricolore consecutivo che rilancerebbe il club nella storia assoluta del nostro calcio. I presupposti ci sono: a sei giornate dalla fine sei punti di vantaggio sono una immensità e basterà semplicemente gestirli da qui a maggio.

Per il Napoli, speranze legate ad un filo oramai troppo teso che rischia di spezzarsi ogni 90 minuti. Più che guardare ai propri risultati ci sarà da osservare quelli bianconeri in attesa di vincere lo scontro diretto domenica 22 aprile, ultima vera e grande chance per rientrare in corsa. Ma anche con l'impresa tutto potrebbe essere inutile.

Il turno infrasettimanale

Contro Crotone e Udinese

Domani sera c'è il turno infrasettimanale ma sembra più un fastidio che altro. Un obbligo del quale si sarebbe potuto fare a meno visto che la concentrazione è rivolta tutta al prossimo weekend. Mercoledì i bianconeri sono a Crotone per difendere i 6 punti di vantaggio sugli azzurri, che giocano in casa contro l'Udinese, reduce da 9 sconfitte consecutive.

Vantaggio invariato?

Dovrebbe rimanere tutto invariato con bianconeri e azzurri che si guarderanno negli occhi con un gap a favore dei primi molto importante. Anche perché il Napoli avrà solamente un risultato da portare a casa, la vittoria. Il resto non conterà. Non il bel gioco, non il fraseggio a metà campo, non le verticalizzazioni o le mosse tattiche di Sarri. Bisognerà conquistare i tre punti se non per riaprire la corsa tricolore almeno per dimostrare il proprio valore.

Chi arbitrerà?

Allo Stadium ci sarà però anche l'arbitro che ultimamente nei match della Juventus è tornato protagonista suo malgrado. Una figura che dovrebbe essere marginale, senza protagonismo e a fine gara tutti se ne dovrebbero dimenticare. Eppure è l'argomento del momento, dopo il rigore fischiato da Oliver contro il Real Madrid. Chi sarà? Come arbitrerà? E' meglio questo o meglio quello? Quali sono i precedenti?

Tutte domande che hanno già una risposta: ci sarà il direttore di gara migliore della categoria. L'arbitro allo Stadium sarà Gianluca Rocchi. Il designatore della Serie A, Nicola Rizzoli avrebbe infatti già deciso di affidare la partita-scudetto (come rivelato dal Corriere dello Sport) al fischietto che rappresenterà l'Italia al prossimo Mondiale in Russia.

Juve-Napoli del 2016

Gianluca Rocchi ha arbitrato già uno Juventus-Napoli in tempi recenti, era l’ottobre 2016, ed era anche la prima sfida di Higuain da juventino, con grande tensione sia in campo che sugli spalti.In quell'occasione vinse la Juve grazie a un gol proprio del Pipita, ma la direzione di gara di Rocchi rasentò la perfezione. Non ci fu nessuna sbavatura, neppure in occasione di un presunto penalty per mani di Chiriches.

I precedenti in questa stagione

L'arbitro Rocchi ha incontrato il Napoli una volta sola in questo campionato. In occasione della vittoria esterna contro la Roma, mentre con la Juventus non ha precedenti nelle quattordici sfide di Serie A arbitrate questa stagione.