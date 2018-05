Stephan Lichtsteiner lo ha annunciato nei giorni scorsi: lascerà la Juventus dopo averne indossato la maglia per 7 stagioni. In bianconero arrivò nell'estate del 2011 per circa 10 milioni di euro e ha vissuto i momenti più esaltanti della storia di successi: da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, dagli scudetti fino alla delusione per la Champions sfuggita per 2 volte in finale e poi ancora dopo la beffa di Madrid nei quarti. A 34 anni e con il contratto in scadenza a giugno è stato a un passo dal dire addio già a gennaio scorso, quando è sembrato essere molto vicino all'Inter. L'operazione sfumò e lui stesso ha chiarito come il futuro è lontano dall'Italia.

Dove andrà a giocare il ‘pendolino svizzero'? Le ultime notizie di mercato arrivano dalla Germania e trovano conferma anche nelle voci rilanciate dai quotidiani elvetici: la prossima maglia che vestirà il terzino destro sarà quella del Borussia Dortmund che ha necessità di trovare un'alternativa adeguata a Piszczek, spesso frenato nell'ultima stagione da problemi fisici.

Chi prenderà il posto di Lichtsteiner alla Juventus? Le novità al riguardo rimbalzano dall'Inghilterra, laddove è ormai dato per certo il trasferimento di Matteo Darmian a Torino. Questione di trattative e di accordo da limare tra i club mentre da parte del giocatore c'è stata già la massima disponibilità a fare rientro in Italia come ad accettare il trasferimento alla Juventus. Il 28enne difensore originario di Legnano è ai margini del progetto tecnico di José Mourinho: secondo lo ‘special one' non c'è più spazio per l'ex granata giunto a Old Trafford nel 2015. Un'operazione da circa 15 milioni di euro per regalare ad Allegri un calciatore che si fa preferire per la capacità di occupare tutti i ruoli nel reparto arretrato, compreso quello di centrale.