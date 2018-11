Nei prossimi mesi potrebbe consolidarsi sempre di più il rapporto tra la Juventus e il Portogallo. Dopo gli arrivi estivi di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo, il rapporto tra la società bianconera e il potentissimo agente Jorge Mendes è sempre in crescita e la colonia lusitana a Torino potrebbe essere rimpinguata con un altro colpo: il nome più seguito in queste ultime settimane è quello di Ruben Neves del Wolverhampton. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di mercoledì si è tenuto un summit tra l'agente portoghese e il ds juventino Paratici per parlare proprio del centrocampista in forza ai Wolves, che sono una vera e propria succursale lusitana dato che ci sono anche Joao Moutinho e l'allenatore Nuno Espirito Santo.

Il club bianconero sarebbe alla ricerca di un uomo in mediana vista la penuria di centrocampisti (Khedira sempre alle prese con noie fisiche ed Emre Can che sta recuperando dal problema alla tiroide) e proverà a fare un tentativo per avere Ruben Neves in prestito già a gennaio.

in foto: La scheda di Ruben Neves. (transfermarkt.it)

James Rodriguez e le altre idee di mercato

Jorge Mendes ha salutato Cristiano Ronaldo e ha incontrato anche il presidente Andrea Agnelli, con cui potrebbe aver accennato alla situazione di un altro dei suoi giocatori che sono da qualche anno nel mirino dei bianconeri: James Rodriguez ha voglia di lasciare il Bayern Monaco ancor prima della fine del prestito biennale e così potrebbe tornare al Real Madrid, dove però la situazione non sarebbe migliore e non avrebbe il posto assicurato. Oltre al colombiano la squadra bianconera sta lavorando ad un restyling difensivo e restano vive le piste che portano a Ruben Dias del Benfica, De Ligt dell'Ajax e Todibo del Tolosa. In Serie A piacciono Milenkovic della Fiorentina, Magnani del Sassuolo e Andersen della Sampdoria.