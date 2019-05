Le ultime notizie sul nuovo allenatore della Juventus si mescolano alle news di calciomercato. Il primo colpo effettuato per tempo (e a costo zero) è stato Aaron Ramsey, che ha già preso contatto con l'ambiente bianconero. Il secondo è un difensore di 21 anni, turco, già noto alla platea della Serie A per aver indossato la maglia del Sassuolo nella stagione attuale. Si tratta di Merih Demiral, centrale alto 192 cm, arrivato a gennaio scorso in Emilia grazie ai buoni uffici dei bianconeri che chiusero l'operazione in sinergia con la società nero-verde. Sette milioni di euro la cifra pagata pochi mesi fa all'Alanyaspor, come raccontato da Sky Sport. I bianconeri, però, si riservarono un'opzione per rilevare il cartellino del calciatore per una somma di circa 15 milioni di euro. Allo stato dei fatti, dovrebbe essere l'ulteriore rinforzo da aggiungere in rosa dalla prossima estate colmando così il vuoto lasciato dall'addio di Andrea Barzagli.

Quali sono i numeri di Demiral da quando è al Sassuolo. Punto di forza del difensore turco è l'altezza, testimoniata anche dalla media del numero di duelli aerei vinti: 3.8 a match. Forte di testa ma dotato anche di un piede (il destro, quello preferito) che non usa solo per spazzare l'area… basta dare un'occhiata alla percentuale di precisione nei passaggi (87.5%) da quando è in Serie A. A corredo della scheda di rendimento anche 2 gol (frutto di una doppietta realizzata contro il Chievo Verona), 3 assist e un rating complessivo di 7.12.

Cosa dice di lui il tecnico del Sassuolo, De Zerbi? La valutazione è positiva, lo definisce un "calciatore forte, veloce, tecnico, completo" e che ha dalla sua parte l'età. "A 21 anni – ha aggiunto l'allenatore – ha ampi margini di crescita". Fenerbahçe, Alcanenense e Sporting in Portogallo, Alanyaspor di nuovo in patria le maglie indossate finora. La prossima sarà quella della Juventus.