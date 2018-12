Le ultime notizie di calciomercato per la Juventus riguardano il reparto difensivo. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri grazie al successo sulla Roma si è laureata campione d'inverno, la dirigenza bianconera ormai orfana di Marotta prepara le mosse per la prossima finestra di trattative invernale. Il nome più caldo del momento è quello di Jean-Clair Todibo promettente difensore del Tolosa, che potrebbe arrivare a Torino già a gennaio, liberando così Medhi Benatia che potrebbe essere ceduto.

Juventus, le ultime notizie di calciomercato su Jean-Clair Todibo

Nelle ultime notizie di calciomercato per la Juventus a gennaio rispunta il nome di Jean-Clair Todibo. Il classe 1999 del Tolosa è un obiettivo pregiato di tanti top club del Vecchio Continente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera vorrebbe bruciare la concorrenza delle altre pretendenti al ragazzo che nella prossima estate andrà in scadenza di contratto. C'è la volontà di provare a portare Todibo sotto la Mole già nella finestra di gennaio, dietro il pagamento di un indennizzo al club francese.

Chi è Todibo e qual è il suo prezzo sul mercato

Centrale fisicamente fortissimo e capace di giocare all'occorrenza anche nelle vesti di mediano, Jean-Clair Todibo sembra avere doti da predestinato. La Juventus ha drizzato le antenne di mercato (così come il Napoli) e per non correre rischi in vista della prossima estate, quando il giocatore andrà in scadenza e sarà libero di muoversi a zero vorrebbe anticipare i tempi, dietro il pagamento di circa 3-4 milioni da versare subito al Tolosa.

Calciomercato Juventus, l'eventuale arrivo di Todibo e la cessione di Benatia

L'eventuale arrivo di Jean-Clair Todibo alla Juventus potrebbe scatenare un effetto domino per il mercato bianconero. La difesa a disposizione di Allegri potrebbe subire un restyling, con Medhi Benatia che a quel punto sarebbe libero di partire. Il giocatore marocchino ha a più riprese affermato di voler giocare con maggiore continuità, una situazione preclusagli in bianconero dalla presenza dei titolarissimi Bonucci-Chiellini. Con Barzagli destinato a concludere la carriera, chi potrebbe invece restare alla Juve è Daniele Rugani che nonostante le poche presenze presto rinnoverà il suo contratto