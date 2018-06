La Juventus è già attivissima sul mercato. Non è passato nemmeno un mese dalla vittoria del settimo scudetto consecutivo e già sempre passato remoto. Buffon, Asamoah e Lichtsteiner, tre senatori, hanno lasciato. Claudio Marchisio, altro giocatore vincitore per sette volte del campionato, sembra al passo d’addio. Ma i bianconeri non si preoccupano e, come al solito, rinnovano la squadra. L’arrivo di Caldara era scontato, l’anno di prestito all’Atalanta è finito, e il centrale si unirà a Barzagli, Chiellini, Benatia e Rugani. Douglas Costa è stato riscattato con un anno d’anticipo dal Bayern Monaco, mentre è stato ufficializzato anche l’acquisto di Perin. Naturalmente la campagna acquisti della Juve non è finita, in attesa di piazzare un super colpo nel mirino ci sono Cancelo e Golovin.

L’ex Inter Cancelo è un obiettivo di mercato della Juventus, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’. Il portoghese non verrà riscattato dal club nerazzurro ed è tornato al Valencia, ma il club spagnolo ha intenzione di cederlo e di monetizzare e chiede circa 40 milioni di euro. Il Wolverhampton quella cifra è disposto a spenderla, ma il giocatore non sembra convinto di giocare con una neopromossa della Premier. La Juve osserva e sembra pronta ad affondare il colpo. Marotta e Paratici cercheranno prima di convincere il giocatore e poi se ci riusciranno cercheranno di prenderlo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2019.

Nel mirino c’è Golovin. Un altro nome per il mercato della Juventus è rappresentato da Aleksandr Golovin, centrocampista classe 1996 del CSKA Mosca. Giocatore molto talentuoso, con i piedi fatati e che a centrocampo può giocare in più posizioni, può fare sia il regista che la mezz’ala. La concorrenza è forte. Golovin, che sarà la stella della Russia ai Mondiali, piace anche a Chelsea, Arsenal e Monaco.