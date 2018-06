La Juventus ha già rinforzato e molto bene la sua rosa con quattro colpi e mezzo. Gli arrivi di Caldara e Spinzzola erano scontati, Perin sarà l’alternativa a Szczesny, mentre Emire Can è stato ufficializzato nei giorni scorsi. Marotta e Paratici hanno anche chiuso la trattativa per il portoghese Cancelo, ex Inter, ma non è stato ancora messo tutto nero su bianco, manca l’ufficialità, ma sorprese non ce ne saranno. Arriverà un altro difensore, Allegri lo vuole. I nomi che si fanno adesso sono quelli di Godin e De Ligt, mentre Benatia è destinato alla cessione. Rugani invece non si tocca.

La difesa della Juventus 2018-2019

Buffon è stato sostituito da Perin, che affiancherà Szczesny. Lichsteiner è andato via, Asamoah ha fatto la stessa cosa, il primo all’Arsenal, il secondo all’Inter. Barzagli, De Sciglio, Chiellini e Rugani sono confermatissimi, mentre Alex Sandro è ancora in bilico. Caldara andrà a rinfoltire il reparto dei centrali, Cancelo e Spinazzola quello degli esterni. Insomma sulla carta il reparto è già completo, ma Benatia forse andrà via e Allegri in quel caso avrebbe bisogno di un altro difensore.

Godin e De Ligt nel mercato della Juventus

Marotta e Paratici vorrebbero piazzare un grandissimo colpo. Il sogno è rappresentato da Diego Godin, trentaduenne mastino dell’Atletico Madrid e della nazionale uruguaiana. Il trentaduenne sudamericano è uno dei migliori centrali del mondo, ha una grandissima esperienza e non essendo più giovanissimo non costerebbe tantissimo (ha una clausola di 20 milioni) ma è uno dei pretoriani di Simeone che non vorrebbe perderlo. La trattativa è complicata. E così le quotazioni di Matthijs De Ligt sono in ascesa. L’olandese ha da poco compiuto diciotto anni, è uno dei migliori difensori tra gli Under 21 ed è già titolare della nazionale di Ronald Koeman. L’Ajax davanti a una buona offerta potrebbe vacillare.

Benatia verso l’addio. Rugani incedibile, ma attenti al Chelsea

Il difensore marocchino è stato tutt’altro che perfetto contro il Real Madrid e il Napoli e nel finale di campionato ha perso il posto in squadra, il suo futuro alla Juventus è in bilico. Il Marsiglia lo vuole, Rudi Garcia lo ha chiesto ai suoi dirigenti che non vogliono però spendere i 25 milioni chiesti dalla Juventus. Rugani fa parte degli incedibili, ma se arrivasse un’offerta da 40 milioni dal Chelsea e se soprattutto il giocatore manifesterebbe volontà di addio, la Juve potrebbe dargli il beneplacito. Insomma mercato apertissimo in entrata e in uscita.