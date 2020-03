Cosa c'è di vero nell'interesse dell'Athletic Bilbao per Gonzalo Higuain? Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato delle voci di mercato provenienti dalla Spagna e relative al Pipita, presunto obiettivo gradito del club basco per la prossima stagione. Sull'argomento è uscito allo scoperto il direttore sportivo della società che milita nella Liga, che senza troppi giri di parole ha chiuso la porta all'argentino. Le origini basche dei bisnonni di Higuain, non bastano all'Athletic che vuole solo calciatori nati, o formatisi in territorio basco.

Gonzalo Higuain all'Athletic Bilbao, la smentita del ds dei baschi

Gonzalo Higuain all'Athletic Bilbao? Non si può fare. Stuzzicato sulle voci di mercato delle ultime ore, è intervenuto ai microfoni di Onda Cero, Rafa Alkorta direttore sportivo della società che milita nella Liga. Il dirigente ha chiuso la porta al possibile arrivo del Pipita dalla Juventus nella prossima estate, o più avanti: "Higuain? Per poter firmare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Se non risponde a queste regole, non vale. Non so se un giorno accadrà un giorno che vengano modificate queste regole, ma ora non vale".

Perché Higuain non può lasciare la Juventus per l'Athletic Bilbao

L'Athletic Bilbao è un club molto particolare, in quanto è noto soprattutto per la sua politica in merito di campagna acquisti. Si tesserano solo ed esclusivamente giocatori baschi o di origini basche, oppure che si siano formati calcisticamente nelle giovanili di un club basco. A giudicare dalle parole di Alkorta dunque non basta al centravanti della Juventus, che non ha mai giocato in una squadra basca (nella Liga ha indossato la casacca del Real) aver avuto un bisnonno di origini basche. Niente da fare dunque per l'Athletic a meno di clamorosi cambi di politiche in termini di trattative. Viene meno una pretendente dunque per l'esperto bomber, che potrebbe essere destinato a lasciare comunque la Juventus. La società bianconera sta valutando la posizione del Pipita che potrebbe rinnovare per un'altra stagione (situazione che permetterebbe ai bianconeri di alzare il prezzo poi del giocatore in scadenza al momento nel 2021), ma lasciare Torino già nella prossima estate