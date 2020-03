C'è una pretendente molto particolare sul mercato per Gonzalo Higuain. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna raccontano del forte interesse dell'Athletic Bilbao nei confronti del centravanti della Juventus, che a fine stagione potrebbe lasciare a Torino. Una prospettiva intrigante per il calciatore che potrebbe così tornare nella terra delle sue origini, visto che il bisnonno proveniva proprio dal territorio basco.

Perché l'Athletic Bilbao ha puntato sul mercato Gonzalo Higuain

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e in particolare da Marca, Gonzalo Higuain è finito nel mirino dell'Athletic Club Bilbao. Il centravanti che in Spagna conoscono molto bene alla luce della sua militanza al Real Madrid del passato, potrebbe fare molto comodo al club dei Paesi baschi. La politica dell'Athletic infatti è quella di tesserare solo giocatori baschi o di origini basche, oppure che si siano formati nelle giovanili di un club basco. Il Pipita rientra in questa categoria, visto che come spesso e volentieri ha ribadito, il bisnonno paterno proveniva proprio dai territori baschi. Anche il calciatore potrebbe essere intrigato da quello che diventerebbe una sorta di ritorno alle origini

Quale futuro per Gonzalo Higuain alla Juventus

Appuntamento dunque a fine stagione, quando capiremo se l'interesse della società basca si trasformerà in un'offerta concreta alla Juventus. Non è un mistero ormai che il Pipita potrebbe salutare la società bianconera nella prossima estate, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare la proposta giusta per il club e il calciatore. Già nella scorsa sessione di mercato estiva, il bomber sembrava destinato all'addio e invece è rimasto per giocarsi le sue chance con i compagni di reparto. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2021, ma non è da escludere anche la possibilità di un rinnovo, per permettere alla Juventus di poter giovare di un maggiore "potere" in sede di trattative.