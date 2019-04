Paulo Dybala è uno dei calciatori più importanti della Juventus e del campionato italiano ma quest'anno ha vissuto una stagione parecchio altalenante, tanto che le sirene di mercato che riguadagno la Joya sembrano essere sempre più incessanti. Le critiche sono arrivate pesanti per il numero 10 bianconero e molti ormai sono certi che il suo futuro sarà lontano da Torino. L'argentino in un'intervista a Style, magazine mensile del Corriere della Sera, non ha nascosto l'amarezza che lo accompagna in questo periodo:

La vita dei giocatori è come un ottovolante: un giorno sei il migliore, quello dopo inutile. Trovare un equilibrio non è sempre semplice. Succede a tutti, anche a campioni come Leo Messi e Cristiano Ronaldo: dopo quello che hanno fatto nella loro carriera vengono ancora criticati certe volte.

Queste parole di Dybala dimostrano come il ragazzo non abbia vissuto bene questo periodo e l'inquietudine che si porta dietro potrebbe anche preludere ad un addio a fine stagione. Nel resto dell'intervista la Joya si concentra soprattutto sulla Juve e in particolare su CR7:

Nessuno si aspettava il suo arrivo. In estate pensavamo che fosse la solita sparata dei giornali. Visto da vicino, Cristiano è un ragazzo semplice. Ha la sua immagine, il suo personaggio, il suo modo di stare in campo. Ma dentro lo spogliatoio è come gli altri e gli piace scherzare con tutti.

Proprio il modo di stare in campo di Cristiano Ronaldo potrebbe avere condizionato quello di Dybala, a cui Allegri ha chiesto maggiore copertura e ha cambiato modo di giocare, ma la Joya ha dichiarato: "Mi piace cambiare, fare cose nuove, darsi obiettivi a breve e lungo termine: dobbiamo trovare il coraggio di superare i nostri limiti". Infine, sul coraggio dimostrato accettando la maglia numero 10 che fu di Del Piero l'argentino ha detto: