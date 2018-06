Il quinto colpo di mercato della Juventus è Joao Cancelo, il laterale destro portoghese che l'Inter non è riuscita a riscattare dal Valencia per problemi di liquidità e di fairolay finanziario. A Torino non hanno di questi pensieri e, complice una stagione positiva proprio in nerazzurro, hanno chiamato banco e convinto gli spagnoli che per 38 milioni (compresa la manciata di bonus) l'affare si può chiudere. Quando? Entro la prossima settimana, non oltre il 30 giugno perché è per quella data che il club del ‘pipistrello' dovrà far risultare al bilancio la cessione del difensore che può essere impiegato come esterno di centrocampo o, addirittura, qualche metro più avanti nella posizione di ala.

Restano da definire le modalità di pagamento, matassa che verrà dipanata nei prossimi giorni, ma Cancelo può definirsi un calciatore bianconero e la corsia di destra sistemata dopo l'addio di Lichtsteiner. Ingaggio da 3 milioni netti a stagione, contratto di cinque: sono questi i termini economici dell'offerta che ha spinto il giocatore a tornare in Italia, nella squadra che ha vinto 7 scudetti consecutivi e può garantirgli la platea della Champions ad alto livello. Un solo cruccio, non essere riuscito a strappare la convocazione per il Mondiale di Russia 2018: ma alla corte di Allegri Cancelo potrà far ricredere il ct Santos.

in foto: La scheda di Joao Cancelo (fonte whoscored.com)

Il colpo grosso da piazzare. Emre Can, Perin, Caldara, Spinazzola e adesso il difensore. Un pokerissimo di acquisti calati sul tavolo delle trattative ma la Juve lavora anche sul fronte delle cessioni dalle quali ricavare quel tesoretto necessario per piazzare il colpo da novanta puntando al bersaglio grosso: ovvero, il serbo Milinkovic-Savic della Lazio. E' lui il centrocampista che il tecnico toscano e lo staff bianconero vorrebbero incastonare nel cuore della mediana. Lotito chiede tanto, troppo: 100 milioni di euro. Una somma spropositata che può essere ‘ridimensionata' magari inserendo nella transazione qualche contropartita gradita.

Il tesoretto delle cessioni. Una cosa alla volta, però… la priorità non è solo rafforzarsi ma anche mettere da parte risorse preziose da ricavare attraverso la cessione di quei giovani che potrebbero garantire introiti di cassa consistenti. Chi? Il nome in cima alla Lista è Rolando Mandragora: il Monaco ha messo sul piatto 20 milioni per la Juventus e un ingaggio da 2 milioni a stagione per il giocatore. Un'offerta ‘decente' condizionata da un particolare: che a Torino rinuncino al diritto di recompra. Emil Audero è il portiere che l'Udinese ha individuato quale successore di Alex Meret, sulle cui tracce ci sono il Napoli (con maggiore insistenza) e la Roma. Alberto Cerri è seguito dall'Eintracht Francoforte e dirgli addio potrebbe fruttare 12 milioni di euro, così come la partenza di Moise Kean, ragazzo cresciuto nella Primavera e svezzato dal Verona nello scorso campionato di A. Anche per lui vale lo stesso concetto: valutare l'aspetto economico della cessione ma conservare la possibilità di riappropriarsi dei diritti sportivi del calciatore. E' la legge del mercato che comprende anche le partenze di Pjaca e Sturaro e un ricavo stimato di 90 milioni di euro sì da far all-in per Milinkovic-Savic.