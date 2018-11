I risultati ci sono, le prestazioni anche ma ciò che tormenta maggiormente Massimiliano Allegri sono gli infortuni che costantemente stanno accompagnando la Juventus da inizio stagione. Al momento senza ripercussioni, ma alla lunga tutto ciò potrebbe sortire un effetto boomerang con alcuni giocatori obbligati oggi a giocare a marce forzate in attesa dei recuperi di chi è in infermeria.

Per il tecnico bianconero una spada di Damocle che potrebbe cadere da un momento all'altro complicando ancor di più una situazione più che delicata. I giocatori che da inizio stagione hanno affrontato problemi di vario genere, saltando diverse partite, sono molti, da Khedira a Mandzukic, da Douglas Costa, Chiellini, Bonucci, Bernardeschi a Barzagli. E in questo momento, non ci si può permettere di trovarsi impreparati con la sfida di Champions al Manchester alle porte e con il Milan in campionato.

Costa, problema agli adduttori

Soprattutto in mediana Allegri da tempo si sta inventando soluzioni differenti per sopperire alle assenze. Tra questa preoccupano molto le attuali condizioni di Douglas Costa. L’esterno brasiliano, con il Cagliari era tornato di nuovo titolare come non gli succedeva dalla prima di campionato contro il Chievo. Ma ha dovuto abbandonare il campo all’intervallo per nuovi fastidi fisici. Il problema è agli adduttori di sinistra, un infortunio che lo pone in forte dubbio per la partita contro lo United.

Matuidi, forte contusione all'anca

Non solo il brasiliano. C'è anche il campione del mondo Matuidi, anche lui sostituito da Allegri nella partita contro i sardi, con il centrocampista francese che deve fare i conti con una contusione all’anca destra. Adesso resta da valutare nella giornata di domani le reali condizioni e l'eventuale presenza in Champions. Dove potrebbe non mancare Mario Mandzukic.

Mandzukic, caviglia in disordine

Il gigante croato è rimasto a riposo da alcune settimane. Out sia con l’Empoli che nell’ultimo impegno di campionato, dopo il fastidio patito alla caviglia sinistra, è tornato solo adesso ad allenarsi in parte con il gruppo. Con lo United dovrebbe stringere i denti e mettersi a disposizione di mister Allegri.