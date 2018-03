Ci mancava solo che Alex Sandro si facesse male. Quando Massimiliano Allegri ha saputo che l'esterno sinistro brasiliano s'era fermato in allenamento con la Seleçao ha sbuffato e imprecato. L'ex terzino mancino del Porto, finora prezioso per la duttilità tale da essere impiegato perfino come attaccante nel tridente, era divenuto una pedina fondamentale per assicurare alla squadra alternanza di uomini e soluzioni tattiche. Invece, nel ritiro dei verde-oro è stato costretto ai forfait (al suo posto il commissario tecnico, Tite, ha convocato Ismaily dello Shakhtar Donetsk): una fitta al muscolo della coscia destra lo ha messo fuori causa. Il calciatore è salito a bordo dell'aereo e ha fatto ritorno in Italia: a Torino s'è sottoposto a ulteriori controlli che hanno chiarito come le sue condizioni fossero meno gravi di quanto trapelato nella giornata di ieri quando a Vinovo era rimbalzata la voce di una ‘lesione muscolare.

Di rientro dalla propria Nazionale – si legge nel comunicato ufficiale della Juventus, che ha citato il report medico – Alex Sandro è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile: il calciatore presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra ed inizierà fin da oggi le terapie.

La sosta di campionato per le amichevoli delle nazionali (la Juve tornerà in campo sabato 31 marzo alle 20.45 contro il Milan) aiuterà sicuramente il giocatore a ritrovare la forma migliore. Allo stato attuale c'è ottimismo (lo stesso delle condizioni di Chiellini) ma restano da valutare la sua disponibilità anzitutto a partire dalla gara coi rossoneri. A pochi giorni di distanza c'è il match di Champions con il Real Madrid, altra tappa importante in questa fase delicata della stagione dei bianconeri.