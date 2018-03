La Juventus in meno di due mesi disputerà almeno dodici partite, il numero potrebbe aumentare se i bianconeri arriveranno fino a Kiev, dove si giocherà la finale di Champions. Ha bisogno di tutta la sua rosa Allegri che spera di non perdere a lungo Chiellini, uscito per infortunio nel corso del match con la Spal, e spera di recuperare molto presto Cuadrado e Bernardeschi. Il colombiano nel 2018 non ha mai giocato e potrebbe ritornare tra un paio di settimane, mentre è più intricata la situazione dell’ex numero 10 viola.

Quando rientrerà Chiellini

Giorgio Chiellini negli ultimi minuti della partita con la Spal ha chiesto il cambio per via di un problema muscolare. Il livornese ha alzato bandiera bianca e si è fermato. Il problema muscolare non sembra molto serio. Il giocatore è andato lo stesso a Coverciano, dov’è stato visitato dai medici della nazionale. Il forfait era scontato, al suo posto è stato convocato Ogbonna. Secondo alcuni rumors Chiellini non si è stirato e potrebbe forse già essere a disposizione per il match con il Milan, in programma sabato 31 marzo, alla ripresa del campionato. Tre giorni dopo arriverà il Real Madrid a Torino e Allegri forse potrebbe anche risparmiarlo in vista del big match con i campioni d’Europa.

Ancora 20 giorni di stop per Cuadrado

Cuadrado non gioca dal match di campionato con la Roma, disputato due giorni prima del Natale. Operato per la pubalgia l’ala sente ancora dolore quando calcia e corre. In questi giorni si aggregherà con la nazionale colombiana e verrà valutato ulteriormente. L’esterno offensivo, apprezzatissimo da Allegri, potrebbe tornare tra circa venti giorni.

Bernardeschi rischia l’operazione

Nel derby con il Torino il ventiquattrenne esterno di Allegri ha subito una leggera lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore è fermo da un mese e sta continuando con la terapia conservativa. Per capire se il lavoro per rinforzare l’articolazione ha funzionato bisogna attendere 15 giorni. Se tutto andrà bene il giocatore tornerà a disposizione entro la metà di aprile, ma se tutto non andrà per il verso giusto Bernardeschi dovrà operarsi e a quel punto la sua stagione sarà finita.