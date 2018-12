Tre gol alla Fiorentina e una vittoria pesantissima, soprattutto per il morale degli avversari, sempre più basso. Il successo sui viola di una Juventus che non conosce ostacoli ha trovato anche il suo manifesto, sui social ovviamente. Una fotografia dell'esultanza degli uomini di Allegri nel dopo gara è diventata subito virale, postata da diversi giocatori che ne hanno preso l'immagine a simbolo.

Un potere assoluto, questa Juventus non riesce a frenare la propria corsa e travolge chiunque le si trovi di fronte. Sabato sera è toccato alla Fiorentina di Pioli dover abbassare lo sguardo e mettersi di lato. Tre gol, un potere totale che sta diventando sempre più concreto e con Allegri che in conferenza post gara è pronto a rilanciare l'ennesima sfida: "Miglioreremo ancora".

Fuga con la vittoria

A +11 sul Napoli (che però deve ancora giocare), la Juventus guarda tutti dall'alto verso il basso in un campionato che potrebbe essere fermato per manifesta superiorità. La sfida di Firenze doveva aprire un ciclo di partite delicate ma il successo rotondo non lascia spazio ad altri concetti se non lo strapotere bianconero. Supremazia totale che esplode in assoluta gioia negli spogliatoi a fine gara.

Supremazia dentro e fuori il campo

La foto della serata che racchiude l'ennesimo trionfo arriva da Firenze, o meglio dagli spogliatoi del Franchi. Il gruppo Juve in festa dopo la bella e convincente vittoria per 3-0 contro i viola è il quadro di un momento assolutamente magico. Volti sorridenti e un gruppo davvero unito dentro e fuori dl terreno di gioco.

La foto ‘di famiglia'

Nell'immagine simbolo di questa Juventus c'è Matuidi sdraiato sul lettino con Kean e Cuadrado, Cristiano Ronaldo abbracciato a Barzagli e Dybala, Cancelo che mostra i muscoli e l'urlo di Szczesny. Una squadra intera, una ‘foto di famiglia' che è diventata virale sui profili bianconeri. Dybala è stato il primo a postarla seguito da De Sciglio, Rugani, Barzagli e Matuidi.