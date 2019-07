La Juventus è una delle società più attive sul mercato, e lo sarà fino alla fine grazie anche a quei giocatori in esubero che deve vendere entro la chiusura delle trattative. Un'esigenza che ha candidamente ammesso anche lo stesso Sarri, subito dopo la prima partita di International Champions Cup: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa – ha spiegato il mister – Abbiamo talmente tanti giocatori in questo momento che ne dovremo tenere fuori due o tre dalla lista Uefa. Qualcosa sicuramente dobbiamo fare".

Da Perin a Higuain, passando per Demiral, Khedira e altri, la Juventus ha in pratica giocatori in esubero in tutti i reparti. Un gruppo di quasi dieci elementi, che potrebbero in caso di cessione far entrare nelle casse del club campione d'Italia la bellezza di 227 milioni di euro.

I giocatori in esubero

Il giocatore più chiacchierato nelle ultime ore è senza dubbio Higuain. Reduce dal gol con il Tottenham, il Pipita dovrebbe accasarsi a Roma e portare teoricamente alla Juventus un "gruzzolo" di 35 milioni di euro: venti in più della valutazione che Transfermarkt dà di Merih Demiral, difensore chiuso dai vari de ligt, Chiellini e Bonucci e cercato insistentemente dal Milan. Lo stesso discorso vale per Rugani, valutato 22 milioni di euro, e per lo stesso Moise Kean (valutazione 40 milioni) che piace a diverse squadre inglesi.

La valutazione assegnata invece a Mario Mandzukic da Transfermarkt è di 18 milioni di euro: sei in meno di quella del centrocampista francese Blaise Matuidi. Di fronte agli arrivi di Ramsey e Rabiot, anche lo stesso Sami Khedira (valore 7 milioni) ha finito per ritrovarsi nella lista degli esuberi. Rimangono infine Mattia Perin (13 mln), il cui passaggio al Benfica è saltato per problemi fisici, e Joao Cancelo: giocatore che la Juventus sul vendere per almeno 60 milioni di euro.