Gonzalo Higuain circondato dalle sue donne. Il Pipita si è voluto ritrarre così nell'ultimo post sui social network. Un selfie particolare che rivendica le radici dell'argentino che bacia sulla guancia la propria mamma, imitato dalla compagna ufficiale, Lara. Un segno d'affetto con cui l'attaccante della Juventus prova a scacciare il momento negativo in campo dove non riesce più a essere decisivo come nel suo primo anno in bianconero.

Ogni giocatore ha un segreto, una risorsa da cui prendere la grinta e le motivazioni necessarie per dare il meglio di sè ogni giorno. Chi trova la forza nei figli, nella moglie, negli affetti o tra gli amici. Gonzalo Higuain non è una eccezione, anzi. Il Pipita ha nelle proprie radici l'elemento che lo porta sempre a superarsi o a provare a farlo.

Gonzalo Higuain non ha dubbi dunque, che la famiglia sia il suo ‘quid' in più e non si vergogna a mostrarlo al mondo. Con le vacanze in Argentina durante la sosta, il Pipita ha ricaricato infatti le batterie insieme ai suoi affetti più stretti. Ed è pronto per ricominciare a scendere in campo e provare a ridare la felicità anche ai propri tifosi bianconeri.

Nel giorno di Juventus-Genoa, l'attaccante posta un particolare selfie con le donne che rappresentano la sua vita passata e attuale. Su Instagram l'attaccante della Juventus si è fatto ritrarre mentre bacia sua mamma Nancy insieme alla compagna Lara che in primavera dovrebbe renderlo padre per la prima volta: "Ma ho mille motivi per guardare avanti…" è stato il commento con la citazione di una canzone sudamericana.

A post shared by Gonzalo (@ghiguain20_9) on Jan 22, 2018 at 1:02am PST

L'argentino è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma ha fatto sapere quanto la famiglia sia "fondamentale" per lui. Una apertura che potrebbe anche confermare la conquista di un equilibrio fuori dal terreno di gioco tale da renderlo di nuovo vincente per la Juventus. Allegri, sicuramente, avrà apprezzato il gesto social.