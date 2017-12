E' una Juventus che perde i pezzi, quella che si sta avvicinando all'ultimo appuntamento del 2017. Dopo Cuadrado, Pjanic, De Sciglio, Howedes e Buffon, Massimiliano Allegri rischia di non poter utilizzare neanche Blaise Matuidi. E' stato lo stesso tecnico campione d'Italia a segnalare le precarie condizioni fisiche del francese, durante la conferenza stampa della vigilia che si è svolta come al solito al Media Center di Vinovo: "Devo valutare Matuidi. Ha saltato un mezzo allenamento, è rientrato ieri con la squadra e devo capire in che condizioni è".

Convocato regolarmente per la trasferta di Verona, l'ex centrocampista del Paris Saint-Germain soffre di un fastidio muscolare che non gli ha dato l'opportunità di svolgere l'intera preparazione con i compagni. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore e al momento la sua presenza in campo contro l'Hellas è in dubbio.

L'elogio di Deschamps.

Dopo il primo gol segnato con la maglia bianconera, Matuidi rischia dunque di fermarsi sul più bello. Grazie al passaggio al 4-3-2-1, il francese ha infatti mostrato tutta la sua tecnica e scalato diverse posizioni nelle gerarchie di Allegri. Un exploit che ha sorpreso anche il commissario tecnico francese Deschamps: "Uno straniero ci mette un po' di tempo ad adattarsi, lui invece con i bianconeri si è inserito in un lampo".

Il suo eventuale forfait rischierebbe quindi di complicare i piani del tecnico juventino che, in conferenza stampa, ha messo in guardia i suoi ragazzi: "La Juventus non vince a Verona dal 2001 e ha perso tante volte – ha spiegato Allegri – E' una partita dove dobbiamo prendere i tre punti, altrimenti buttiamo all'aria quello che abbiamo fatto in questo mese. Bisogna continuare a stare vicini al Napoli e chiudere questa prima parte della stagione nel migliore dei modi".