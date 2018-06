La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Emre Can. Il tedesco da un anno era un obiettivo di mercato dei bianconeri. Il giocatore di origine turca, che nelle ultime stagioni ha militato nel Liverpool, ha firmato un contratto quadriennale e indosserà la maglia numero 23, che è stato lasciato libero dal portiere polacco Szczesny, che erediterà il numero uno da Gigi Buffon.

Emre Can è un giocatore versatile che darà sicuramente un grande contributo alla squadra di Allegri. Centrocampista completo e con il vizio del gol l’ex Reds ha firmato un quadriennale a cinque milioni netti a stagione. Sarà agli ordini del tecnico livornese già nel ritiro di luglio, perché non è stato convocato per i Mondiali da Loew.

Il Comunicato della Juventus: Emre Can la firma dopo le visite mediche

La Juventus Football Club annuncia che Emre Can ha firmato un contratto che lo legherà i bianconeri dal 1 luglio 2018 fino al 30 giugno 2022. Juventus Football Club S.p.. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emre Can con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2022. A fronte della sottoscrizione dell’accordo, Juventus sosterrà oneri accessori per 16 milioni di euro, pagabili nel corso dei prossimi due esercizi. Tedesco, classe ’94, centrocampista completo, box-to-box, capace di giocare anche in difesa e con il vizio del gol. L’identikit del nuovo numero 23 bianconero, che è diventato un giocatore della Juventus, a seguito della firma e delle visite mediche al J Medical.