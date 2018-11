La Juventus è un passo avanti anche sotto l’aspetto del marketing. Il club bianconero ha lanciato sul mercato una maglia iridescente che cambia colore a seconda della luce. Naturalmente per fare ciò è stata decisiva la tecnologia e l’inventiva della Adidas, che ha creato una maglia speciale in edizione limitata per bianconeri, Real Madrid, Bayern e Manchester United. Sono solo 7000 le maglie speciali realizzate dalla casa tedesca, dunque per pochi ma non per tutti. Chi non riuscirà a prenderla potrà farlo nel mondo virtuale di FIFA 19.

Adidas e FIFA 19, le maglie di Real, Juve, Bayern e Manchester United

Calcio reale e quello virtuale si uniscono grazie a EA Sports e FIFA 19. Perché sono state create delle divise speciali per quattro club (Juve, Real, United, Bayern) che saranno disponibili sia nello store del videogioco che in quelli veri e propri. Ognuna di queste quattro squadre ha una maglia differente, perché ognuna ha il suo stile e le sue caratteristiche. Quella della Juventus ha un look iridescente, rispecchia la forza e la determinazione di una squadra che sa dove vuole arrivare. Fasci di luce bianca su fondo blu notte per il Real, che celebra la sua storia costellata di successi. Audacia e vitalità sono gli aggettivi scelti per il Manchester United, mentre è stata scelta una grafica vulcanica per il Bayern.

Le caratteristiche della maglia della Juventus

La maglietta della Juventus sarà tutta bianca con una stampa multicolor sopra che darà un nuovo effetto ottico molto interessante. Il marchio della Adidas sarà sia in bianco sul colletto che in nero sul braccio. Lo stemma della Juve sarà al centro del petto proprio sopra lo sponsor Jeep. Il prezzo della maglia sarà di 90 euro. Le maglie realizzate dalla Adidas sono 7000, presentano un morbido tessuto traspirante che garantisce un grande comfort.