La stagione 2017-2018 si sta per chiudere e la Juventus la farà in modo trionfale perché arriverà il settimo scudetto consecutivo, il record assoluto sarà ulteriormente migliorato, e potrebbe arrivare il quarto ‘doblete’ consecutivo. La festa è stata già organizzata, poi si penserà subito alla stagione 2018-2019. Il sito footyheadlines.com ha pubblicato un’anticipazione di quella che molto probabilmente sarà la nuova maglietta della Juventus. Qualche novità corposa c’è, anche se non si può affatto parlare di rivoluzione.

La maglia della Juventus 2018-2019

Non hanno molte alternative i creativi della Adidas, perché chiaramente non si può stravolgere il design della maglia della Juventus, che da oltre un secolo scende in campo con una maglia a strisce bianconere. Rispetto all’attuale maglia si notano subito le strisce molto più larghe. Di fatto le bande della maglia sono solamente tre: due nere e una bianca nel mezzo, anche se ai lati la maglia sarà bianca e dunque visivamente ci sarà una netta prevalenza del bianco. Naturalmente non cambia lo sponsor che sarà sempre Jeep.

in foto: La maglia della Juventus 2018–2019, foto tratta dal sito fooyheadlines.com.

Novità sul retro della maglia, prevale il bianco

Una grande novità c’è. Perché sul retro la maglia della Juve presenta una singola striscia nera. Dunque anche sul retro prevarrà il bianco. Su quella porzione di maglia nera verranno scritti nomi e numeri dei giocatori, con caratteri chiari. Pantaloncini e calzini bianchi completano il kit casalingo dei Campioni d’Italia. Adesso non resta che da vedere quali saranno i colori delle altre due maglie e di quella del portiere. La maglia della Juventus 2018-2019 è basata sul modello Adidas Climachill, che è stato utilizzato per le maglie delle squadre che disputeranno i Mondiali 2018. La futura maglia della Juventus avrà un colletto stile EQT, ispirato alla classica gamma Adidas stile anni ’90.