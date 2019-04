Sette nomi per CR7. Le riprese per il film di mercato della Juventus sono già iniziate. Ciak, si gira… il primo colpo è stato Aaron Ramsey, il gallese strappato all'Arsenal ma la trama prevede altri innesti da pescare in un paniere di sette calciatori per rinforzare tutti i reparti e garantire quel ricambio generazionale necessario per restare sempre competitivi. In Europa più che in Italia, perché il maggiore cruccio dei bianconeri è in Champions, laddove sono andati a sbattere contro l'Ajax nonostante partissero dal vantaggio dell'andata, nonostante giocassero in casa, nonostante il gol segnato da Cristiano Ronaldo.

I nomi nel calciomercato della Juventus

L'ottavo scudetto consecutivo è sì un record ma la delusione della mancata qualificazione alla semifinale di Coppa è amarezza difficile da contenere. Lo è stato soprattutto per il portoghese che non era abituato a uscire di scena così in fretta ed è impensabile che possa accadere anche l'anno prossimo. "Non posso fare miracoli", ha fatto sapere tramite la madre all'indomani della sconfitta contro i ‘lancieri' e adesso attende che la società faccia la sua parte. Quali sono gli obiettivi? Tra colpi possibili, costosi e altri che al momento fanno parte del libro dei ‘desiderata' ecco chi sono i profili seguiti dalla ‘vecchia signora'.